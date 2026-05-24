De nicăieri! Cota unui puști român din prima ligă a Turciei "a explodat" în doar 4 luni

Mijlocașul Denis Radu (23 de ani) este un stranier cu rezultate surprinzătoare în prima parte a acestui an.

Transferat de Eyupspor la începutul anului, de la Petrolul Ploiești, puștiul român s-a integrat excelent în Turcia.

Cota lui Denis Radu "a explodat" în doar 4 luni

Denis Radu era cotat la 400.000 de euro înainte să plece în Turcia. După numai patru luni, site-ul Transfermarkt i-a actualizat cota de piață. Noua valoare este de 800.000 de euro, ceea ce reprezintă o creștere de 100%.

Jucătorul născut în Caransebeș a adunat 15 meciuri oficiale pentru Eyupspor, unde a oferit două pase decisive. O pasă de gol a venit chiar împotriva echipei Gaziantep, pregătite de Mirel Rădoi.

Eyupspor s-a salvat în mod dramatic de la retrogradare în acest final de sezon. Echipa lui Denis Radu a încheiat pe locul 15 în Turcia, cu 33 de puncte, fix deasupra liniei roșii. Antalyaspor a fost prima echipă retrogradată, cu 32 de puncte.

În ultima etapă, Denis Radu&Co au smuls o remiză pe terenul lui Fenerbache, scor 3-3. Acel punct le-a asigurat menținerea în prima divizie.

Unde a mai jucat Denis Radu

Denis Radu s-a școlit la Poli Timișoara. A evoluat timp de patru sezoane în Liga 2, până să fie transferat de Petrolul Ploiești, în 2023.

Eyupspor l-a adus pe Denis Radu sub formă de împrumut în perioada de mercato din ianuarie. Rămâne de văzut dacă mijlocașul român va prinde un transfer definitiv după prestațiile bune pe care le-a avut acolo.

Denis Radu încă nu a evoluat pentru nicio reprezentativă a României. El a fost convocat la o singură acțiune a României U21, în 2023, în preliminariile pentru Campionatul European de tineret. Atunci a fost rezervă neutilizată la un duel cu Elveția, în deplasare.

