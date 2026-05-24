De nicăieri! Cota unui puști român din prima ligă a Turciei "a explodat" în doar 4 luni

Transferat de Eyupspor la începutul anului, de la Petrolul Ploiești, puștiul român s-a integrat excelent în Turcia.

Cota lui Denis Radu "a explodat" în doar 4 luni

Denis Radu era cotat la 400.000 de euro înainte să plece în Turcia. După numai patru luni, site-ul Transfermarkt i-a actualizat cota de piață. Noua valoare este de 800.000 de euro, ceea ce reprezintă o creștere de 100%.

Jucătorul născut în Caransebeș a adunat 15 meciuri oficiale pentru Eyupspor, unde a oferit două pase decisive. O pasă de gol a venit chiar împotriva echipei Gaziantep, pregătite de Mirel Rădoi.

Eyupspor s-a salvat în mod dramatic de la retrogradare în acest final de sezon. Echipa lui Denis Radu a încheiat pe locul 15 în Turcia, cu 33 de puncte, fix deasupra liniei roșii. Antalyaspor a fost prima echipă retrogradată, cu 32 de puncte.

În ultima etapă, Denis Radu&Co au smuls o remiză pe terenul lui Fenerbache, scor 3-3. Acel punct le-a asigurat menținerea în prima divizie.