Radu Drăgușin e ”OUT”! Anunțul londonezilor

Viitorul fundașului central la Spurs rămâne incert. Chiar dacă își dorește să schimbe echipa în această iarnă și mai multe echipe s-au arătat interesate de el, pare că londonezii nu ar vrea să îl lase să plece în această perioadă de mercato.

Radu Drăgușin a lipsit de la ultimul antrenament al lui Tottenham

Tottenham se va duela marți cu Borussia Dortmund în faza principală Champions League, iar londonezii au făcut un anunț important despre internaționalul român înaintea meciului.

Thomas Frank a condus luni seară antrenamentul oficial înaintea jocului din Champions League, iar Radu Drăgușin nu a fost prezent. Este drept, fundașul central nu este trecut pe lista UEFA a formației londoneze.

De la antrenament au lipsit și Joao Palhinha, Xavi Simons și Micky van de Ven.

