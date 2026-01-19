Radu Drăgușin e ”OUT”! Anunțul londonezilor

Radu Drăgușin e ”OUT”! Anunțul londonezilor Stranieri
Englezii au făcut un anunț important despre Radu Drăgușin.

Viitorul fundașului central la Spurs rămâne incert. Chiar dacă își dorește să schimbe echipa în această iarnă și mai multe echipe s-au arătat interesate de el, pare că londonezii nu ar vrea să îl lase să plece în această perioadă de mercato.

Radu Drăgușin a lipsit de la ultimul antrenament al lui Tottenham

Tottenham se va duela marți cu Borussia Dortmund în faza principală Champions League, iar londonezii au făcut un anunț important despre internaționalul român înaintea meciului.

Thomas Frank a condus luni seară antrenamentul oficial înaintea jocului din Champions League, iar Radu Drăgușin nu a fost prezent. Este drept, fundașul central nu este trecut pe lista UEFA a formației londoneze.

De la antrenament au lipsit și Joao Palhinha, Xavi Simons și Micky van de Ven.

AS Roma insistă pentru transferul lui Radu Drăgușin

Gianluca Dimarzio scrie că AS Roma ar vrea să insiste pentru transferul fotbalistului român, mai ales că Mario Hermoso a suferit o accidentare serioasă și va lipsi în următoarea perioadă.

Informația este confirmată de Inside Futbol, care scrie că Frederic Massara, directorul sportiv al clubului din Serie A, este cel care își dorește cu ardoare să obțină transferul lui Drăgușin. De altfel, sursa citată scrie că cei de la AS Roma se gândesc acum dacă să îl transfere definitiv pe fotbalistul român.

