BREAKING NEWS | Alexandru Mitrita a plecat de la New York City! Anuntul de ULTIMA ORA al clubului din MLS

Alexandru Mitrita paraseste Statele Unite ale Americii!

Alexandru Mitrita a fost imprumutat de New York City la Al Ahli, in Arabia Saudita, pana la data de 31 ianuarie 2022.

Anuntul a fost facut de clubul din MLS prin intermediul unui comunicat oficial.

"New York City anunta astazi ca Alexandru Mitrita va fi imprumutat la Al Ahli pana la 31 ianuarie 2022. Clubul saudit are optiunea de a-l cumpara definitiv pe Mitrita la finalul imprumutului.

Fotbalistul a calatorit in Romania la inceputul acestei saptamani, unde s-a alaturat echipei nationale. I s-a permis sa calatoreasca din cauza circumstantelor personale unice. Odata ce obligatiile sale fata de tara sa se vor termina, Mitrita se va alatura imediat clubului Al Ahli pentru a efectua vizita medicala.

Atacantul a jucat in 12 meciuri de liga in acest sezon marcand patru goluri si oferind doua pase decisive.

Pandemia de Covid-19 a avut un impact dramatic asupra calatoriilor in SUA din strainatate. Aceste restrictii au perturbat vizitele catre si din tarile de origine ale jucatorilor, inclusiv Romania. Din cauza acestor restrictii, sotia lui Mitrita, care isi asteapta primul copil, s-a intors in Romania la inceputul acestui an", se arata in comunicatul lui NYC FC.

"Este cu siguranta un jucator in care credem si ne-a ajutat sa castigam meciuri de fotbal in ultimele 18 luni. Nu stim cat vor dura aceste restrictii de calatorie, asa ca, din perspectiva umana, am dorit sa ii respectam dorintele de a fi mai aproape de familia sa", a declarat si David Lee, directorul sportiv al lui New York City, potrivit site-ului oficial al clubului.

18 goluri si 7 pase decisive a reusit Mitrita in cele 39 de meciuri jucate pentru New York City. In 2019, clubul din MLS platea 8 milioane de euro Universitatii Craiova in schimbul lui Mitrita. Cota de piata a atacantului din echipa nationala este de 5.5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Mitrita face parte din lotul lui Mirel Radoi si ar putea sa joace in partida Islanda - Romania, care va fi in DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO in aceasta seara, de la 21:45.

