După ce Florent Hasani a înscris pentru 2-2 în minutul 90+7, Neil Lennon a fost surprins sărbătorind în dreptul băncii tehnice. La un moment dat, nord-irlandezul s-a întors către tribună și a făcut câteva semne: a dus mâna dreaptă în zona gurii și s-a pălmuit ușor cu palma peste frunte.

Marius Șumudică, despre gesturile lui Neil Lennon: "Poți fi vânat de acum încolo oricând"

Nu este clar către cine au fost îndreptate gesturile lui Neil Lennon, însă Marius Șumudică este convins că a fost vorba de suporterii celor de la Rapid.

În cazul în care acest scenariu se confirmă, Șumudică se așteaptă ca Neil Lennon să aibă probleme serioase cu suporterii Rapidului după doar primul său meci în Giulești.

"Eu am fost antrenor în Giulești și știu ce înseamnă. Nu știu împotriva cui era îndreptat gestul lui Lennon. Le zice să nu mai vorbească și le arată urechea sau ceva de genul ăsta. Eu am greșit în carierea mea și am încercat să scot din portofoliul meu aceste gesturi necugetate.

Când tu ai un gest de genul ăsta într-o țară străină, în momentul în care intri în Giulești în groapa cu lei, nimeni nu te iartă. Poți fi vânat de acum încolo oricând. Asta dacă a fost la adresa suporterilor. Nu știu, dar nu înțeleg la adresa cui putea face asta. Nu cred că împotriva acționarilor. Din momentul ăsta, ești pe radarul lor!

Eu îi dau un sfat. E un antrenor mai titrat prin ce a făcut, dar eu îi dau un sfat referitor la ce înseamnă Rapid. Niciodată n-a câștigat nimeni împotriva suporterilor și nici nu va câștiga. Nimeni! Dacă acest gest l-a făcut împotriva suporterilor, din momentul de față e grav! E grav! Depinde de rezultatele pe care le face. Dacă nu făcea asta, ar fi avut gir mai mult timp. Dacă intri într-un conflict tacit de acest gen, vei fi vânat la fiecare rezultat negativ. Țintă, clar! E o greșeală mare dacă a făcut-o împotriva suporterilor", a spus Marius Șumudică, la Fanatik.