EXCLUSIV Marele avantaj pe care îl va avea Radu Drăgușin la Fiorentina! Anunțul venit din Italia

Marele avantaj pe care îl va avea Radu Drăgușin la Fiorentina! Anunțul venit din Italia Stranieri
Ionut Stoica
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Radu Drăgușin a revenit în Serie A, după ce Fiorentina l-a împrumutat de la Tottenham pentru un sezon, cu obligație de transfer definitiv în cazul în care fundașul român va bifa un anumit număr de meciuri.

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Din articol

Înainte ca mutarea să fie oficializată, Sport.ro a stat de vorbă cu Niccolò Misul, redactorul-șef al publicației LaViola.it, care a explicat de ce Fiorentina a insistat pentru transferul internaționalului român.

Marele avantaj pe care îl va avea Radu Drăgușin la Fiorentina

Jurnalistul italian susține că Drăgușin era urmărit de mai multe luni și este văzut drept unul dintre jucătorii care pot rezolva problemele din defensivă, după un sezon modest al echipei.

Mai mult, Niccolò Misul consideră că unul dintre marile avantaje ale românului va fi relația cu Fabio Paratici, directorul sportiv al Fiorentinei. Cei doi au colaborat în trecut la Tottenham și se cunosc foarte bine.

„Este de așteptat să fie titular în noua echipă a lui Fabio Grosso și reprezintă un mare plus pentru defensiva Fiorentinei. Este un jucător cu experiență și cred că va forma un cuplu excelent cu Viery, tânărul fundaș adus de la Grêmio. Fabio Paratici îl cunoaște foarte bine, deoarece au lucrat împreună la Tottenham”, a declarat Niccolò Misul pentru Sport.ro.

Format de Juventus, Radu Drăgușin a mai evoluat în „Cizmă” pentru Sampdoria, Salernitana și Genoa, înainte ca Tottenham să plătească aproape 30 de milioane de euro pentru transferul său, în ianuarie 2024.

Până la momentul redactării acestui articol, fundașul a adunat 40 de meciuri și două goluri în Serie A, 38 de partide și patru goluri în Serie B, 13 apariții în Serie C și 11 meciuri în Cupa Italiei.

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