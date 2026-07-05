Cu ocazia pauzei competiționale, Sport.ro a discutat cu Niccolò Misul, editor-in-chief al publicației LaViola.it, care a explicat cum este privit Cristi Chivu în Italia și ce cred oamenii din fotbal despre munca fostului internațional român.

Un jurnalist italian dezvăluie cum este văzut Cristi Chivu în „Cizmă”: „Mult scepticism”

Italianul este de părere că tehnicianul român și-a construit o reputație excelentă încă din perioada petrecută la academia lui Inter, iar rezultatele obținute ulterior la Parma și la echipa mare a nerazzurrilor au confirmat că este pregătit pentru cel mai înalt nivel.

„Este considerat un antrenor foarte bun. A făcut o treabă excelentă la academia lui Inter, iar apoi a surprins plăcut și la Parma.

Numirea sa la Inter a fost privită inițial cu scepticism, mai ales după ce clubul primise mai multe refuzuri, inclusiv din partea lui Cesc Fabregas.

Totuși, Chivu a demonstrat că este un antrenor valoros. A câștigat un campionat deloc ușor și a gestionat foarte bine un lot important după plecarea lui Simone Inzaghi.

Provocarea următoare va fi să ducă Inter și mai sus în competițiile europene”, a declarat Niccolò Misul pentru Sport.ro.

Cristi Chivu a avut un sezon aproape perfect la Inter. Formația din Milano a încheiat campionatul pe primul loc, cu 87 de puncte, cu un avans de 11 puncte față de Napoli. Inter a obținut 27 de victorii, șase remize și doar cinci înfrângeri pe parcursul sezonului.

Antrenorul român a completat eventul prin câștigarea Cupei Italiei, după succesul cu 2-0 în fața lui Lazio, partidă ce a putut fi urmărită în exclusivitate pe VOYO.