Clubul italian Fiorentina a anunţat marţi transferul fundaşului Radu Drăguşin (24 de ani), de la Tottenham Hotspur.

Potrivit gazzetta.it, jucătorul vine sub formă de împrumut cu plată (1,5 milioane de euro) cu clauză de cumpărare stabilită la 17,5 milioane de euro.

Juventus Torino, Sampdoria, Salernitana, Genoa și, acum, Fiorentina

În ianuarie 2024, când a fost transferat la Tottenham de la Genoa, el a semnat un contract până în 2030.

Născut la Bucureşti, fundaşul central şi-a petrecut primii ani de viaţă la echipele locale Sportul Studenţesc şi Regal Sport Bucureşti, înainte de a face transferul în Italia în 2018 pentru a ajunge la Juventus Torino.

Sosit la Bătrâna Doamnă la 16 ani, Radu a avansat rapid prin echipele de tineret din Torino, apărând pentru echipa Under-23 - care concurează în Serie C - la vârsta de 17 ani, înainte de a-şi face debutul profesional şi european la 18 ani, în decembrie 2020, cu o apariţie de rezervă în victoria lui Juve în faza grupelor UEFA Champions League cu 3-0 împotriva lui Dinamo Kiev - un meci în care a jucat alături de Rodrigo Bentancur şi Dejan Kulusevski. Debutul său în Serie A a urmat la scurt timp după aceea, când a făcut o apariţie de ultimă oră împotriva lui Genoa mai târziu în aceeaşi lună.

Bifând patru apariţii în prima echipă în acea campanie de debut, el s-a alăturat echipei Sampdoria din Serie A sub formă de împrumut înainte de sezonul 2021/22, unde a jucat 15 meciuri înainte de a semna cu US Salernitana 1919 la începutul anului 2022, pe care a ajutat-o să supravieţuiască retrogradării din Serie A în primul sezon în care a revenit în prima ligă italiană din 1999.

El s-a bucurat de un împrumut de mare succes la Genoa, pe atunci în Serie B, în timpul campaniei 2022/23, când a jucat toate minutele din campionat, cu excepţia a 45 de minute, şi a marcat primele sale patru goluri ca profesionist, scrie news.ro, în timp ce echipa italiană şi-a asigurat o revenire imediată în Serie A, terminând pe locul al doilea după Frosinone pentru a obţine promovarea. La jumătatea sezonului, clubul a mutat pentru a face transferul lui Radu permanent, iar el a continuat să se dezvolte în Liguria, marcând de două ori, în timp ce Genoa a avut un început încurajator în prima ligă italiană.

Drăgușin în fotbalul italian

40 de meciuri / 2 goluri și o pasă de gol în Serie A

38 de meciuri / 4 goluri în Serie B

13 meciuri / 1 gol în Serie C

11 meciuri în Coppa Italia