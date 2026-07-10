OFICIAL Se shimbă sistemul VAR din SuperLigă! Anunțul făcut de FRF

Se shimbă sistemul VAR din SuperLigă! Anunțul făcut de FRF Superliga
SPORT.RO
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Federaţia Română de Fotbal, EAD şi Sportec Solutions AG au semnat un parteneriat VAR până în 2033.

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Federaţia Română de Fotbal, EAD şi Sportec Solutions AG au semnat un parteneriat VAR, colaborare care vizează modernizarea şi asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a serviciilor Video Assistant Referee şi este valabilă pentru şapte sezoane competiţionale, până în 2033, informează FRF.

Prin această investiţie, Federaţia Română de Fotbal şi EAD, deţinătorul de drepturi TV pentru Superliga României şi Cupa României, consolidează în mod specific calitatea şi transparenţa managementului meciurilor şi se aliniază standardelor tehnice ale principalelor ligi europene.

Se shimbă sistemul VAR din SuperLigă! Anunțul făcut de FRF

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Sportec Solutions va furniza sistemul VAR complet începând din această vară. Pachetul de servicii include toate componentele hardware şi software necesare, configurarea iniţială a sistemului, instruirea operatorilor şi mentenanţa continuă.

În plus, soluţia include tehnologia Accelerated Virtual Offside Line PRO (AVOL PRO) dezvoltată de Sportec Solutions, o tehnologie de ultimă generaţie concepută pentru a accelera semnificativ procesul de luare a deciziilor privind poziţiile de ofsaid. Tehnologia generează date de poziţionare pe teren a jucătorilor prin combinarea mai multor perspective existente ale camerelor de transmisie şi plasează automat linia de ofsaid pentru confirmarea de către arbitrii VAR.

Pentru a susţine AVOL PRO, pe fiecare stadion din Superligă vor fi instalate şase camere 4K fixe dedicate. Acestea completează camerele de transmisie HD existente, oferind arbitrilor VAR unghiuri de vizualizare 4K suplimentare şi îmbunătăţind analiza altor incidente cheie din timpul meciului, prin capacităţi avansate de zoom şi perspective adiţionale.

Soluţia VAR se bazează pe tehnologia proprie de codare şi decodare a Sportec Solutions, "View Technology", permiţând transmiterea semnalului cu latenţă ultra-redusă de la stadioane către centrul operaţional central, calitate optimizată a imaginii şi sincronizare precisă la nivel de cadru.

De asemenea, împreună cu partenerul său Sportec Solutions AG, care furnizează soluţia tehnică VAR, FRF a construit un HUB VAR centralizat la Mogoşoaia, unde se găsesc 4 camere VAR. Un astfel de hub reprezintă o facilitate dedicată în care arbitrii video pot analiza şi gestiona incidentele din toate meciurile disputate în România dintr-o singură locaţie, similar hub-urilor VAR utilizate în marile ligi europene, unde oficialii monitorizează şi evaluează jocurile în timp real într-un mediu centralizat. Astfel, arbitrii video nu vor mai fi nevoiţi să călătorească la stadioane din întreaga ţară, ci vor opera din acest hub modern din Mogoşoaia, crescând eficienţa operaţională şi optimizând logistica şi costurile.

Prin dezvoltarea acestui HUB VAR, România devine un model de bune practici în regiune, atât din punct de vedere tehnologic, cât şi operaţional. Infrastructura modernă şi expertiza acumulată vor permite nu doar gestionarea eficientă a competiţiei interne, ci şi extinderea serviciilor VAR către pieţe externe, precum competiţiile europene disputate pe teritoriul României sau pentru partide organizate în alte ţări din regiune, România devenind astfel furnizor regional de excelenţă în arbitraj video.

„Cel mai înalt nivel de corectitudine, transparenţă şi profesionalism”

Christian Holzer, CEO al Sportec Solutions AG, explică: "Suntem încântaţi de încrederea acordată şi de acest parteneriat pe termen lung. România este pentru noi o piaţă nouă şi strategic importantă. Împreună dorim să contribuim la susţinerea arbitrajului la cel mai înalt nivel tehnologic şi la îmbunătăţirea sustenabilă a calităţii competiţiei".

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a subliniat, de asemenea, importanţa deciziei. "Asistăm astăzi la o dinamică de transformare a modului în care fotbalul este organizat, monitorizat, practicat sau urmărit şi care solicită investiţii şi intervenţii constante din partea noastră pentru a creşte competitivitatea fotbalului profesionist din România. Prin această iniţiativă, FRF îşi consolidează angajamentul de a continua să fie un furnizor de servicii pentru cluburile profesioniste. Implementarea unui sistem profesionist de tip HUB, specific marilor competiţii la nivel internaţional, alături de partenerul nostru strategic EAD şi furnizorul de tehnologie Sportec Solutions AG, va oferi cluburilor, arbitrilor şi suporterilor noştri cel mai înalt nivel de corectitudine, transparenţă şi profesionalism, alături de alte proiecte aliniate aceleiaşi viziuni comune".

"EAD a fost un partener activ în introducerea sistemului VAR în Superliga, contribuind încă de la început la implementarea acestei tehnologii în fotbalul românesc. Astăzi facem împreună următorul pas, unul care priveşte nu doar modernizarea tehnologică, ci şi sustenabilitatea pe termen lung a sistemului VAR. Prin acest parteneriat, investim într-o infrastructură la standarde europene, care va oferi arbitrilor instrumente mai performante, care vor duce la creşterea calităţii competiţiei şi vor aduce mai multă transparenţă şi încredere pentru cluburi, jucători şi suporteri. Ne bucurăm să fim, alături de Federaţia Română de Fotbal şi Sportec Solutions, parte din această nouă etapă de dezvoltare a fotbalului românesc", a declarat Orlando Nicoară, Managing Partner EAD.

Sportec Solutions AG, cu sediul în Germania, este un furnizor de top de soluţii tehnologice în fotbalul profesionist şi este specializată în sisteme de arbitraj video. Compania colaborează cu ligi şi federaţii naţionale şi internaţionale. Sportec Solutions furnizează o soluţie VAR completă pentru Bundesliga germană şi Major League Soccer (MLS) din Statele Unite, iar software-ul său VAR este utilizat şi în competiţii de top din Spania, Portugalia şi Austria, informează news.ro.

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