Drăgușin a fost împrumutat de Fiorentina pentru un sezon, cu obligație de transfer definitiv în cazul în care fundașul bifează un anumit număr de meciuri la formația care a încheiat sezonul trecut pe locul 15 în Serie A.

Radu Drăgușin, primul interviu după transferul la Fiorentina

Sosit la începutul acestei săptămâni în Italia pentru vizita medicală, Drăgușin a fost prezentat oficial de Fiorentina și a acordat un interviu în care a vorbit despre decizia sa de a se întoarce în Serie A.

"Mă simt foarte bine șo sunt foarte fericit că sunt aici. Abia aștept să încep treaba alături de băieți și să intru pe teren. Am mai venit la Florența pe vremea când eram la Genoa. Am petrecut aici două sau trei zile pentru a vizita un oraș minunat, cu oameni extraordinari. Avem în față un sezon important și, cu siguranță, vrem să ne descurcăm cât mai bine", a spus Drăgușin, pentru site-ul Fiorentinei.

Internaționalul român a spus și cu ce rămâne după perioada petrecută în Premier League, la Tottenham.

"Cu siguranță este o experiență care m-a ajutat să cresc enorm, atât ca jucător, cât și ca om. Iau cu mine duelurile dificile pe care le-am avut cu atât de mulți atacanți și calitatea jucătorilor pe care i-am înfruntat. M-a ajutat să evoluez foarte mult și sper să aduc această experiență la Fiorentina.

De la actuala echipă îl știam deja pe Albert Gudmundsson, alături de care am jucat la Genoa și cu care am o relație foarte bună. Apoi mai sunt Fagioli, Kean și Ranieri. Dacă le-am scris în ultimele zile? Da, abia așteptam să ajung aici!", a mai spus Drăgușin.