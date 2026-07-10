Jucătorul nigerian Dele Ola Israel va evolua la echipa de fotbal Petrolul Ploiești, după ce a semnat un contract valabil până în 2028, a anunțat, vineri, gruparea prahoveană, prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

Dele Ola Israel a semnat cu Petrolul

''FC Petrolul Ploiești și fotbalistul nigerian Dele Ola Israel (24 ani) au ajuns la un acord pentru un angajament valabil până în vara lui 2028. După ce a parcurs pregătirea de vară alături de echipa noastră, Dele Ola Israel a confirmat și va fi jucătorul 'lupilor' în următoarele două sezoane'', au transmis reprezentanții formației prahovene.

Născut în Nigeria, mijlocașul și-a început cariera în Europa încă de acum șase ani, în primăvara lui 2020 fiind legitimat de către gruparea letonă FK Liepaja. După trei sezoane și 64 de prezențe în prima ligă a țării baltice, acolo unde a mai jucat și pentru BFC Daugavpils, în 2023 s-a transferat în Cehia, la gruparea de prim eșalon Sigma Olomouc, cu care a câștigat Cupa Cehiei în 2025.

Pe parcursul ultimului sezon a jucat pentru SK Hanacka Slavia Kromeriz și Olomouc B, înainte de a rămâne liber de contract în vara acestui an.

Dele Ola Israel este a 13-a achiziție a clubului Petrolul Ploiești în această vară, după atacantul Robert Jerdea (CSM Reșița), mijlocașul costarican Alejandro Bran (LD Alajuelense), jucătorul portughez de bandă Rodrigo Martins (FC Lusitania), mijlocașul portughez Leo Teixeira (FC Felgueiras), fundașul dreapta Mark Țuțu (UTA), portarul Lukas Zima (FCSB), mijlocașul azer Calal Huseinov (Arda Kârdjali), mijlocașul argentinian Lucho Vega (Leiria), fundașul olandez Adam Zaian (MVV Maastricht), fundașul central elvețian Breston Malula (Stade Lausanne-Ouchy), atacantul englez Dan Nlundulu (St. Mirren) și fundașul dreapta Tiberiu Căpușă (FC Hermannstadt).

AGERPRES