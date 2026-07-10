După eliminarea de la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, Federația Portugheză de Fotbal l-a înlocuit la cârma primei reprezentative pe Roberto Martinez cu Jorge Jesus.

În sezonul 2025/26, Jorge Jesus a colaborat la Al Nassr cu Cristiano Ronaldo și a reușit să aducă al 11-lea titlu din istorie la clubul din Riyadh

Noul selecționer al Portugaliei a dezvăluit unde vrea să-și încheie CR7 cariera: ”El mi-a spus!”

La conferința de prezentare, Jorge Jesus a fost întrebat, printre altele, și despre Cristiano Ronaldo, despre care se zvonea că se va retrage de la echipa națională după Campionatul Mondial din 2026.

Jesus a evidențiat că nu a discutat însă cu CR7 și a sugerat că va fi primit cu brațele deschise la naționala Portugaliei oricând.

”Nu am vorbit încă cu Cristiano. El nu va fi niciodată o problemă pentru echipa națională sau pentru mine. În ceea ce privește controversa, fiecare are dreptul la propria opinie.

Când va trebui să iau o decizie, voi vorbi individual cu Cristiano și cu toți ceilalți. Cristiano este un simbol al Portugaliei. Va rămâne în istorie, iar pentru mine a fost o mare plăcere să lucrez cu el.

Este foarte ușor să lucrezi cu el, atât timp cât înțelege până unde poate merge el și până unde pot merge eu. Dar trebuie să vorbesc cu el pentru a afla ce își dorește să facă.

Mi-a spus întotdeauna că vrea să își încheie cariera la Al Nassr. Dacă vor fi îndeplinite condițiile pentru a fi convocat, asta voi face”, a spus Jesus, potrivit abola.pt.

Primul obiectiv al lui Jorge Jesus va fi campania din Nations League. Portugalia va evolua în grupa A4 alături de Țara Galilor, Norvegia și Danemarca.