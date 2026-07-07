EXCLUSIV Redactorul-șef LaViola.it confirmă transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „Este exact ce aveam nevoie!” Când ajunge la Florența și cât vor plăti italienii

Redactorul-șef LaViola.it confirmă transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „Este exact ce aveam nevoie!” Când ajunge la Florența și cât vor plăti italienii Stranieri
Ionut Stoica
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Radu Drăgușin (24 de ani) este foarte aproape de revenirea în Serie A, după doi ani și jumătate petrecuți în Premier League, la Tottenham. Fiorentina s-a înțeles cu formația londoneză pentru transferul fundașului român, iar mutarea intră în linie dreaptă.

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radu dragusinFabio ParaticiNiccolò MisulFiorentinaTottenham
Din articol

Internaționalul român va ajunge inițial la Florența sub formă de împrumut, urmând ca ulterior să fie transferat definitiv, într-o afacere care poate deveni cea mai scumpă achiziție a unui fundaș din istoria clubului viola.

Pentru a afla toate detaliile transferului, Sport.ro a stat de vorbă cu Niccolò Misul, redactorul-șef al publicației LaViola.it, unul dintre jurnaliștii care urmăresc îndeaproape activitatea Fiorentinei.

Niccolò Misul: „Transferul este făcut! Drăgușin ajunge între miercuri și joi la Florența”

Jurnalistul italian susține că acordul dintre Tottenham și Fiorentina este complet, iar următorul pas îl reprezintă vizita medicală și semnarea contractului.

„Transferul este făcut, iar între mâine și joi Drăgușin va ajunge la Florența pentru a efectua vizita medicală. Este un transfer excelent, pe care Fiorentina a încercat să îl realizeze încă din luna ianuarie, însă atunci nu a fost posibil”, a declarat Niccolò Misul, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Mutarea nu este una întâmplătoare. Conducerea clubului viola îl urmărește pe fundașul român de mai multe luni și îl consideră unul dintre jucătorii capabili să schimbe nivelul defensivei după un sezon în care echipa a avut mari probleme în apărare.

Radu Drăgușin poate deveni cel mai scump fundaș din istoria Fiorentinei

Conform înțelegerii dintre cele două cluburi, Fiorentina va plăti 1,5 milioane de euro pentru împrumutul lui Radu Drăgușin.

Dacă italienii vor activa opțiunea de cumpărare, vor mai achita încă 17,5 milioane de euro, iar valoarea totală a tranzacției va ajunge la 19 milioane de euro. În plus, Tottenham și-a păstrat și un procent de 10% dintr-un viitor transfer al fundașului român.

Niccolò Misul explică faptul că această sumă ar reprezenta un record pentru Fiorentina în ceea ce privește un fundaș.

„Dacă Fiorentina va activa opțiunea de cumpărare după împrumutul de 1,5 milioane de euro, va plăti încă 17,5 milioane, conform acordului. În acel moment, Drăgușin va deveni cel mai scump fundaș din istoria clubului”, a explicat jurnalistul italian.

Potrivit informațiilor obținute de Sport.ro, clauza pentru transferul definitiv va deveni obligatorie după ce internaționalul român va atinge un anumit număr de apariții în Serie A.

„Va fi titular și omul care poate schimba defensiva Fiorentinei”

LaViola.it susține că Fabio Grosso îl vede pe Drăgușin drept unul dintre oamenii de bază ai echipei încă din primul meci al noului sezon.

„Este de așteptat să fie titular în noua echipă a lui Fabio Grosso și reprezintă un mare plus pentru defensiva Fiorentinei. Este un jucător cu experiență și cred că va forma un cuplu excelent cu Viery, tânărul fundaș adus de la Grêmio în urmă cu doar o săptămână”, a spus Niccolò Misul.

Sezonul trecut a fost unul extrem de dificil pentru Fiorentina. Formația din Florența a încheiat Serie A pe locul 15, cu doar 42 de puncte, iar defensiva a fost unul dintre marile puncte slabe ale echipei.

Din acest motiv, conducerea clubului a decis că întărirea compartimentului defensiv reprezintă prioritatea absolută din această vară.

„Este exact profilul de jucător de care Fiorentina avea nevoie după un sezon în care apărarea nu a avut constanță. În acest moment pare foarte probabil ca unul dintre Marin Pongračić sau Pietro Comuzzo să plece, însă Drăgușin aduce experiență, calitate și personalitate în linia defensivă”, a afirmat redactorul-șef LaViola.it.

Există un singur semn de întrebare înaintea debutului

Deși transferul este privit cu mult entuziasm în Italia, există și o rezervă legată de forma fizică a internaționalului român.

Niccolò Misul amintește că Drăgușin vine după o accidentare serioasă, însă susține că fundașul este complet refăcut și pregătit să joace.

„Fabio Paratici îl cunoaște foarte bine, deoarece au lucrat împreună la Tottenham. Singurul semn de întrebare este legat de condiția sa fizică, pentru că vine după o accidentare de lungă durată, însă este complet refăcut de câteva luni”, a explicat jurnalistul.

„Salariul său, de aproximativ două milioane de euro pe sezon, arată cât de mult crede Fiorentina în acest transfer”, a încheiat Niccolò Misul.

Radu Drăgușin a fost format la academia lui Juventus, a mai evoluat în Serie A pentru Sampdoria, Salernitana și Genoa, iar în ianuarie 2024 Tottenham a plătit aproape 30 de milioane de euro pentru transferul său.

Până în prezent, fundașul român a adunat 193 de meciuri oficiale în carieră, cu 12 goluri și două pase decisive. În Serie A a bifat 40 de apariții și două goluri, iar în Premier League a evoluat în 35 de partide pentru Tottenham.

  • Niccolò Misul, redactorul-șef LaViola.it
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