În etapa #15 din MLS, DC United a primit vizita lui CF Montreal pe ”Audi Field”, în Washington. A fost o adevărată nebunie de meci, în care Louis Munteanu a fost aproape integralist.
Louis Munteanu, thriller adevărat în State! DC United - CF Montreal s-a încheiat 4-4
DC United a deschis scorul în minutul 9 prin Louis Munteanu, care a ieșit de pe teren în minutul 90+10, fiind înlocuit cu Hosei Kijma. Jared Stroud a majorat diferența în minutul 28, iar Montreal a redus-o în minutul 45+1 prin Prince Owusu.
În actul secund, Tai Baribo a dus scorula la 3-2, iar Owusu a realizat ”dubla” în minutul 61. Allen Lucas Bartlett a înscris golul 4 pentru DC United în minutul 87.
Când totul părea decis, Montreal a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, iar Owusu a făcut hat-trick-ul în minutul 90+4. El i-a pasat decisiv lui Synchuk Hennadii două minute mai târziu, iar oaspeții au ”smuls” egalul în fața echipei din Washington.
- Louis Munteanu are cinci reușite în MLS, în 11 meciuri. Mai mult decât atât, internaționalul român și-a trecut în cont și o pasă decisivă
A fost al doilea 4-4 al sezonului pentru clubul la care este legitimat și Louis Munteanu. În urmă cu o lună, New York Red Bulls și DC United oferiseră un show similar cu cel de azi noapte.
DC United, în clasament
După 15 runde, DC United și-a consolidat locul 9, care duce în barajul pentru calificarea în play-off-urile MLS (Conferința de Est vs. Conferința de Vest).
Cu 18 puncte, gruparea de pe ”Audi Field” a bifat patru victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.