În etapa #15 din MLS, DC United a primit vizita lui CF Montreal pe ”Audi Field”, în Washington. A fost o adevărată nebunie de meci, în care Louis Munteanu a fost aproape integralist.

Louis Munteanu, thriller adevărat în State! DC United - CF Montreal s-a încheiat 4-4

DC United a deschis scorul în minutul 9 prin Louis Munteanu, care a ieșit de pe teren în minutul 90+10, fiind înlocuit cu Hosei Kijma. Jared Stroud a majorat diferența în minutul 28, iar Montreal a redus-o în minutul 45+1 prin Prince Owusu.

În actul secund, Tai Baribo a dus scorula la 3-2, iar Owusu a realizat ”dubla” în minutul 61. Allen Lucas Bartlett a înscris golul 4 pentru DC United în minutul 87.

Când totul părea decis, Montreal a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, iar Owusu a făcut hat-trick-ul în minutul 90+4. El i-a pasat decisiv lui Synchuk Hennadii două minute mai târziu, iar oaspeții au ”smuls” egalul în fața echipei din Washington.

Louis Munteanu are cinci reușite în MLS, în 11 meciuri. Mai mult decât atât, internaționalul român și-a trecut în cont și o pasă decisivă

A fost al doilea 4-4 al sezonului pentru clubul la care este legitimat și Louis Munteanu. În urmă cu o lună, New York Red Bulls și DC United oferiseră un show similar cu cel de azi noapte.

DC United, în clasament

După 15 runde, DC United și-a consolidat locul 9, care duce în barajul pentru calificarea în play-off-urile MLS (Conferința de Est vs. Conferința de Vest).

Cu 18 puncte, gruparea de pe ”Audi Field” a bifat patru victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.