Louis Munteanu s-a ”rupt” din nou la DC United! Cât va lipsi

Louis Munteanu (23 de ani) e legitimat la DC United din iarnă.

Cotat la 5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Louis Munteanu a bifat cinci apariții la DC United în Major League Soccer (MLS) și una în Cupa US Open.

După meciul cu One Knoxville din cupă, în care a fost în premieră titular la echipa din Washington, Louis Munteanu s-a accidentat pentru a doua oară în actuala stagiune.

El nu a fost în lot pentru confruntarea cu Philadelphia Union, încheiată 0-0. Digi Sport scrie că Munteanu s-a ales cu o ușoară întindere și va absenta două săptămâni de pe teren.

În clasamentul Conferinței de Est, DC United se află pe locul 9 cu opt puncte. După opt etape, echipa din Washington a bifat două victorii și două rezultate de egalitate, la care s-au adăugat patru înfrângeri.

Munteanu a bifat 20 de minute cu Philadelphia (1-0), 12 minute cu Austin (0-1), 29 de minute cu Inter Miami (1-2), 29 de minute cu Dallas (0-4) și 30 de minute cu New England (0-1).

Ce scriau americanii despre Munteanu înainte să debuteze ca titular în cupă

”Jucătorul care a semnat pe o sumă record cu D.C. United încă nu a fost titular în niciun meci. Louis Munteanu, adus pentru o sumă inițială de aproximativ 7 milioane de dolari (n.r. 6 milioane de euro), nu are goluri și nu a oferit nicio pasă decisivă în aproximativ 120 de minute. D.C. a marcat doar șase goluri în șapte meciuri”, a scris The Athletic.

Cifrele lui Louis Munteanu

  • Farul Constanța: 86 meciuri jucate, 25 goluri înscrise, 11 pase decisive
  • CFR Cluj: 63 meciuri jucate, 28 goluri înscrise, 9 pase decisive
  • Fiorentina Primavera: 40 meciuri jucate, 13 goluri înscrise, 4 pase decisive
  • D..C United: 6 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive
Articol recomandat de stirileprotv.ro
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
ARTICOLE PE SUBIECT
„Nu este în ADN-ul meu!” Max Allegri a refuzat pe loc oferta de a prelua naționala Italiei
„Nu este în ADN-ul meu!” Max Allegri a refuzat pe loc oferta de a prelua naționala Italiei
ULTIMELE STIRI
Everton - Liverpool, ACUM pe VOYO: start exploziv de repriza a doua, cu golul egalizator!
Everton - Liverpool, ACUM pe VOYO: start exploziv de repriza a doua, cu golul egalizator!
Colegul lui Radu Drăgușin, ținta insultelor rasiste! Anunțul lui Tottenham
Colegul lui Radu Drăgușin, ținta insultelor rasiste! Anunțul lui Tottenham
Reacția lui Gigi Becali, după ce a aflat că Mirel Rădoi pleacă în Turcia
Reacția lui Gigi Becali, după ce a aflat că Mirel Rădoi pleacă în Turcia
Următorul nivel pentru Inter Milano: Cristi Chivu are o misiune dificilă
Următorul nivel pentru Inter Milano: Cristi Chivu are o misiune dificilă
Turcii aruncă bomba: Rădoi pleacă de la FCSB și preia echipa cu trei români în lot!
Turcii aruncă bomba: Rădoi pleacă de la FCSB și preia echipa cu trei români în lot!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Gigi Becali e gata să-l ia la FCSB: ”O să purtăm o discuție”

Gigi Becali e gata să-l ia la FCSB: ”O să purtăm o discuție”

Cornel Dinu, deranjat după ce a aflat că stadionul lui Dinamo se va numi Mircea Lucescu

Cornel Dinu, deranjat după ce a aflat că stadionul lui Dinamo se va numi Mircea Lucescu

Lovitură pentru Steaua: 24 de jucători au ajuns la spital! Ce s-a întâmplat

Lovitură pentru Steaua: 24 de jucători au ajuns la spital! Ce s-a întâmplat

Gigi Becali dă lovitura: 8,000,0000 de euro!

Gigi Becali dă lovitura: 8,000,0000 de euro!

Vedeta Realului a ajuns la capătul răbdării: „Ajunge! M-ați făcut țap ispășitor“

Vedeta Realului a ajuns la capătul răbdării: „Ajunge! M-ați făcut țap ispășitor“



Recomandarile redactiei
Reacția lui Gigi Becali, după ce a aflat că Mirel Rădoi pleacă în Turcia
Reacția lui Gigi Becali, după ce a aflat că Mirel Rădoi pleacă în Turcia
Everton - Liverpool, ACUM pe VOYO: start exploziv de repriza a doua, cu golul egalizator!
Everton - Liverpool, ACUM pe VOYO: start exploziv de repriza a doua, cu golul egalizator!
Turcii aruncă bomba: Rădoi pleacă de la FCSB și preia echipa cu trei români în lot!
Turcii aruncă bomba: Rădoi pleacă de la FCSB și preia echipa cu trei români în lot!
Următorul nivel pentru Inter Milano: Cristi Chivu are o misiune dificilă
Următorul nivel pentru Inter Milano: Cristi Chivu are o misiune dificilă
Cornel Dinu, deranjat după ce a aflat că stadionul lui Dinamo se va numi Mircea Lucescu
Cornel Dinu, deranjat după ce a aflat că stadionul lui Dinamo se va numi Mircea Lucescu
Alte subiecte de interes
Mihai Stoica, replică dură pentru Louis Munteanu, după declarațiile acide ale atacantului la adresa lui FCSB
Mihai Stoica, replică dură pentru Louis Munteanu, după declarațiile acide ale atacantului la adresa lui FCSB
Dan Petrescu își explică criza de nervi: "Asta m-a supărat! Numai pe capul meu a stat" + avertisment pentru Louis Munteanu
Dan Petrescu își explică criza de nervi: "Asta m-a supărat! Numai pe capul meu a stat" + avertisment pentru Louis Munteanu
Surpriză! După ce și-a anunțat plecarea din MLS, Wayne Rooney și-a găsit rapid altă echipă
Surpriză! După ce și-a anunțat plecarea din MLS, Wayne Rooney și-a găsit rapid altă echipă
Îl vrei în Superligă? Wayne Rooney rămâne liber de contract: ”Este momentul potrivit”
Îl vrei în Superligă? Wayne Rooney rămâne liber de contract: ”Este momentul potrivit”
Lamine Yamal e deja veteran! Un puști de 14 ani, promovat de echipa sa din MLS și acontat deja de Manchester City
Lamine Yamal e deja veteran! Un puști de 14 ani, promovat de echipa sa din MLS și acontat deja de Manchester City
”Nightmare” Alex Mățan! Gol și pasă de gol în doar 5 minute pentru Columbus Crew, care a distrus-o pe Los Angeles
”Nightmare” Alex Mățan! Gol și pasă de gol în doar 5 minute pentru Columbus Crew, care a distrus-o pe Los Angeles
CITESTE SI
Otravă pentru şobolani găsită într-un borcan de hrană pentru bebeluşi. Produsul fusese retras din peste 1.000 de magazine

stirileprotv Otravă pentru şobolani găsită într-un borcan de hrană pentru bebeluşi. Produsul fusese retras din peste 1.000 de magazine

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Prognoza ANM. Ploi torențiale, vânt puternic și izolat vijelii și grindină în mai multe județe. HARTĂ

stirileprotv Prognoza ANM. Ploi torențiale, vânt puternic și izolat vijelii și grindină în mai multe județe. HARTĂ

O femeie de 91 de ani care nu a mai răspuns la telefon a fost găsită de polițiști jucând un joc video acasă

stirileprotv O femeie de 91 de ani care nu a mai răspuns la telefon a fost găsită de polițiști jucând un joc video acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
