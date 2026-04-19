Cotat la 5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Louis Munteanu a bifat cinci apariții la DC United în Major League Soccer (MLS) și una în Cupa US Open.

După meciul cu One Knoxville din cupă, în care a fost în premieră titular la echipa din Washington, Louis Munteanu s-a accidentat pentru a doua oară în actuala stagiune.

Louis Munteanu s-a ”rupt” din nou la DC United! Cât va lipsi de data asta

El nu a fost în lot pentru confruntarea cu Philadelphia Union, încheiată 0-0. Digi Sport scrie că Munteanu s-a ales cu o ușoară întindere și va absenta două săptămâni de pe teren.

În clasamentul Conferinței de Est, DC United se află pe locul 9 cu opt puncte. După opt etape, echipa din Washington a bifat două victorii și două rezultate de egalitate, la care s-au adăugat patru înfrângeri.

Munteanu a bifat 20 de minute cu Philadelphia (1-0), 12 minute cu Austin (0-1), 29 de minute cu Inter Miami (1-2), 29 de minute cu Dallas (0-4) și 30 de minute cu New England (0-1).

Ce scriau americanii despre Munteanu înainte să debuteze ca titular în cupă

”Jucătorul care a semnat pe o sumă record cu D.C. United încă nu a fost titular în niciun meci. Louis Munteanu, adus pentru o sumă inițială de aproximativ 7 milioane de dolari (n.r. 6 milioane de euro), nu are goluri și nu a oferit nicio pasă decisivă în aproximativ 120 de minute. D.C. a marcat doar șase goluri în șapte meciuri”, a scris The Athletic.