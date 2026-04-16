Cotat la 4 milioane de euro de site-urile de specialitate, Louis Munteanu a semnat cu DC United, echipă din Major League Soccer (MLS), după ce americanii le-au plătit celor de la CFR Cluj 6 milioane de euro.

În campionat, Louis Munteanu a bifat cinci apariții din șapte posibile și niciuna ca titular. A fost introdus mereu pe suprafața de teren în repriza secundă a partidelor.

Nota primită de Louis Munteanu după ce a debutat ca titular la DC United

Miercuri noapte, ora României, DC United a întâlnit-o pe One Knoxville, echipă din al treilea eșalon al Statelor Unite ale Americii (USL League One), la Washington, pe ”Audi Field”, în ”16”-imile Cupei US Open.

La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 2-2, iar meciul s-a dus în prelungiri, unde s-au mai marcat două goluri, iar totul s-a decis în cele din urmă la loviturile de departajare.

One Knoxville a învins-o pe DC United la loteria penalty-urilor și a avansat în următoarea fază a competiției, după 2-2 în primele 90 de minute, 3-3 în 120 de minute și 6-5 la loviturile de departajare.

Louis Munteanu a debutat ca titular pentru DC United împotriva echipei din Tennessee, dar a fost scos de pe teren în minutul 76, fiind înlocuit cu Jacob Murrell. Pentru modul în care a evoluat, fotbalistul român a fost notat cu 6,1 de portalul de specialitate FlashScore, sub media echipei de 6,9

Ce au scris americanii înainte ca Munteanu să-și facă debutul ca titular

Jurnaliștii din Statele Unite ale Americii și-au pierdut răbdarea cu tânărul fotbalist român, despre care au spus că a venit pe o sumă record la D.C. United și că încă nu s-a remarcat cu nimic.

”Jucătorul care a semnat pe o sumă record cu D.C. United încă nu a fost titular în niciun meci. Louis Munteanu, adus pentru o sumă inițială de aproximativ 7 milioane de dolari (n.r. 6 milioane de euro), nu are goluri și nu a oferit nicio pasă decisivă în aproximativ 120 de minute. D.C. a marcat doar șase goluri în șapte meciuri”, a scris The Athletic.