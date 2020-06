Back in business! Ianis Hagi s-a intors la Glasgow si va incepe antrenamentele cu Rangers! Fanii au luat-o razna cand l-au vazut

Ianis Hagi si-a oficializat acum o sapramana transferul definitiv la Glasgow Rangers.

Gigantii Scotiei au activat clauza de cumparare pe care o aveau in contractul de imprumut de la Genk. Ianis e incantat ca transferul s-a facut. "Rangers e clubul unde m-am simtit dorit si apreciat inca din prima clipa", a spus Hagi Jr. dupa ce actele s-au semnat.

Ianis s-a intors la Glasgow si va relua pregatirile sub controlul lui Gerrard. Hagi s-a pregatit singur in ultimele doua luni si jumatate. Imaginea pe care a postat-o imediat dupa ce a aterizat in Scotia i-a umplut contul de Instagram de reactii din partea fanilor lui Rangers.