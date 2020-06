Ianis Hagi, subiect de discutie in presa din Scotia. "Disperarea lui Rangers e dovedita dupa ce a fost scos la iveala salariul lui Hagi"

Ianis Hagi s-a transferat la Rangers definitiv, in urma cu 2 saptamani, pentru suma de 3,5 milioane de euro.

Marea rivala din oras, Celtic, considera ca transferul lui Hagi este un gest de disperare. Publicatia scotiana "Thecelticbhoys" a scris un articol intitulat "Disperarea lui Rangers e dovedita dupa ce a fost scos la iveala salariul lui Hagi".

Jurnalistii scotieni au relatat ca Rangers este atat de disperata sa opreasca hegemonia lui Celtic, incat a decis sa plateasca salarii mari din nou.

"Rangers pare sa fie absolut disperata sa opreasca Celtic din a castiga al zecelea titlu la rand anul viitor si a decis sa plateasca din nou salarii peste posibilitati", a scris Thecelticbhoys.

De asemenea, Celtic considera ca transferul lui Hagi nu este un lucru bun pentru Rangers.

"E clar ca Rangers nu au invatat din greselile trecutului si a mers mai departe si l-a transferat pe Ianis Hagi pentru 3 milioane de lire de la Genk dupa ce a avut doar 12 aparitii, contribuind cu 3 goluri si doua pase decisive. Aceste cifre au fost cumva considerate suficiente sa justifice suma de transfer si cele 1,1 milioane de euro anual drept salariu. In contrast, Mohamed Elyounoussi (jucatorul lui Celtic) a marcat de 7 ori si a dat 6 pase decisive in doar 20 de aparitii. Si totusi cei mai multi dintre fanii lui Celtic nu sunt siguri daca ul vor ca transfer definitiv din cauza sumei uriase care este aseptat sa fie ceruta de Southampton pentru a-si recupera ceva din cele 16 milioane de lire platite lui FC Basel in urma cu cativa ani", au scris scotienii.

Hagi este al doilea cel mai bine platit jucator de la Rangers. Mijlocasul roman castiga 1,1 milioane de euro pe an. Cel mai bine platit jucator al scotienilor este Ryan Kent, fotbalist imprumutat de la Liverpool, cu 1,18 milioane de euro.