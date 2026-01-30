Lumea fotbalului românesc a fost zguduită vineri seară de decizia Comisiei de Disciplină a FRF. Cătălin Sărmășan, unul dintre cei mai influenți agenți de jucători, a primit o suspendare de un an și o amendă record de 150.000 de lei. Departamentul de Integritate a descoperit că acesta ar fi rulat sume uriașe, de aproximativ două milioane de euro, pe platforme de pariuri, mizzând inclusiv pe meciuri din competițiile interne.



Vestea l-a prins pe Cătălin Cîrjan, unul dintre fotbaliștii reprezentați de Sărmășan. Mijlocașul lui Dinamo a părut surprins de informațiile primite și a încercat să își apere impresarul.



„Nu știu nimic despre asta, n-am văzut nicio știre. Nu prea stau pe telefon în ziua meciului, deci nu pot să comentez foarte mult. Da, e agentul meu, e parte din familia mea, să spun așa. Îl știu de... de foarte mult timp. Lăsați-mă să nu... să nu cred. Deocamdată, nu știu, voi vedea și eu ce se întâmplă în zilele următoare”, a spus Cîrjan la finalul meciului cu Petrolul Ploiești.



„Nu există așa ceva”



Ancheta a scos la iveală că Sărmășan ar fi pariat pe peste 5.000 de evenimente, unele dintre ele din Liga 1 sau Cupa României, competiții în care evoluează jucătorii săi. Pe lista clienților săi se află nume importante precum Dennis Politic, David Miculescu sau Răzvan Oaidă.



Întrebat direct dacă i s-a sugerat vreodată să facă anumite lucruri pe teren în scopuri de pariere, Cîrjan a negat orice fel de implicare în astfel de practici.



„Nu există așa ceva, nu”, a transmis scurt fotbalistul lui Dinamo.



Decizia dictată vineri împotriva lui Cătălin Sărmășan nu este una definitivă, agentul având posibilitatea de a o ataca la Comisia de Recurs.

