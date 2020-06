Ce le lipseste lui Razvan Marin si Ianis Hagi pentru a deveni niste fotbalisti de top! Fostul selectioner ofera toate detaliile despre stranierii nationalei

Razvan Marin si Ianis Hagi sunt printre cei mai bine cotati jucatori romani la momentul actual.

Ianis Hagi e proaspat transferat de Glasgow Rangers si poate avea mult de castigat din campionatul scotian. Cosmin Contra stie acest lucru si lauda transferul lui Ianis.

"Lui Ianis ii trebuie continuitate. El e un baiat extraordinar, educat, cu calitati extraordinare. Eu credc ca trebuie sa mai munceasca la nivel fizic, mai ales daca vrea sa joace intr-un campionat precum cel din Scotia. Daca va avea continuitate, va face pasul spre o echipa foarte buna in scurt timp.", a spus Contra pentru Gazeta.

In cazul lui Razvan Marin, fostul selectioner crede ca e o problema de adaptare si ca transferul la Ajax s-a intamplat prea devreme. Marin a facut pasul de la Standard la Ajax in vara trecuta, dupa doar doua sezoane petrecute in Belgia.

"Razvan, daca ar fi avut mai mult noroc la primele meciuri, daca ar fi profitat de sansa pe care a avut-o la inceput la Ajax... Dar cred ca sansa asta a venit prea devreme.

I s-a dat sansa in primele meciuri, fara ca Razvan sa se adapteze la fotbalul olandez, la sistemul de joc al lui Ajax. A avut sansa in primele meciuri, apoi a primit sporadic o sansa. Asa nu poti sa progresezo. E valabil si pentru Ianis.", a mai spus Cosmin Contra.