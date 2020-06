"Daca impresioneaza, ajunge in Premier League!" Ianis Hagi, omul de baza al lui Rangers in lupta la titlu! Anuntul facut de un jurnalist britanic

In urma cu 2 saptamani, Rangers a facut oficial transferul lui Ianis Hagi pentru suma de 3,5 milioane de euro.

Ianis a reusit sa inscrie 3 goluri in cele 12 meciuri jucate pentru scotieni inainte ca fotbalul sa fie oprit din cauza pandemiei de coronavirus.

Jurnalistul Gareth Law, de la The Scottish Sun, a declarat ca Ianis a fost adus la club pentru a opri hegemonia celor de la Celtic.

"Niciun club scotian n-a luat pana acum zece titluri la rand si Rangers va incerca din rasputeri ca nu cumva Celtic sa reuseasca asa ceva! Ianis Hagi e unul dintre oamenii de baza, pe care va miza Rangers, in tentativa de a opri suprematia rivalei. Pretul platit pentru el e unul foarte mare pentru club, dar arata cat isi doreste Rangers sa intrerupa seria celor de la Celtic", e declarat Law pentru Adevarul.

Jurnalistul britanic a spus ca daca Ianis va avea evolutii bune in Scotia, ar putea prinde un transfer bun in Premier League

"Daca Hagi va impresiona, urmatoarea etapa din cariera lui poate insemna un transfer in Anglia, la o echipa de Premier League. E un traseu pe care l-au avut multi straini, care au ajuns, mai intai, in Scotia, pentru ca apoi, dupa prestatii bune aici, sa faca pasul spre Anglia. Ianis a aratat deja calitate, are o viziune buna a jocului, stie sa-si foloseasca ambele picioare, iar daca va marca mai des in noul sezon, cu siguranta, fanii il vor iubi si mai mult", a spus Gareth Law.

De asemenea, Gareth Law a povestit ca antrenorul Steven Gerrard a insistat pentru transferul sau.

"Gerrard a insistat pentru transferul lui Ianis si, de aceea, isi va dori mult ca el sa confirme, sa se ridice la nivel asteptarilor", a declarat jurnalistul de la The Scottish Sun.