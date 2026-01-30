Dinamo a remizat pe teren propriu cu Petrolul, scor 1-1, într-un meci din runda 24 de Superliga.

Golul marcat de roș-albi i-a aparținut lui Armstrong (64'), în timp ce Grozav (82') a fost cel care a stabilit scorul final.

Zeljko Kopic îi ia apărarea lui Epassy: ce l-a deranjat pe antrenorul lui Dinamo



Kopic a fost întrebat despre gafa lui Devis Epassy, dar l-a iertat pe portarul camerunez și a scos în evidență faptul că greșelile se întâmplă în fotbal.

Antrenorul croat a fost deranjat însă că formația sa nu a reacționat mai bine după golul primit.

„În primele 30-35 de minute am fost foarte buni. Petrolul nu a avut nimic în acea perioadă, am presat. Am încercat să schimbăm câte ceva la pauză, să spargem defensiva lor și am marcat. N-am mai continuat așa cum făceam, am protejat avantajul.

E adevărat că e greșeala lui Epassy, dar reacția de după gol nu a fost cea dorită. Trebuia să continuăm la fel. Am fost echipa mai bună, dar plecăm cu un singur punct. E o greșeală, dar greșelile sunt parte din fotbal.

Se întâmplă astfel de lucruri, el ne aduce multă încredere, personalitate. Nici pentru el și nici pentru noi nu e ușor să primim un astfel de gol, dar până acum a adus lucruri pozitive pentru echipă și e un jucător important pentru noi.

Nimeni nu se aștepta să fie ușor. Evoluția echipei a fost bună în majoritatea timpului. Mai avem discuții despre transferuri, mai avem una sau două poziții despre care discutăm.

Cu Perica avem discuții și vom știi mai multe zilele viitoare. E jucătorul nostru, dar are câteva opțiuni. Vom vedea. Sivis a simțit ceva la mijlocul primei reprize, nu am vrut să îl forțăm. Sper să nu fie nimic grav.”, a spus Zeljko Kopic.

În urma acestui rezultat, Dinamo rămâne pe locul trei și se apropie la doar un punct de liderul Universitatea Craiova, care are cu un meci mai puțin.

De cealaltă parte, Petrolul urcă pe poziția a 12-a în Superliga și are 21 de puncte.

