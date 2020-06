Salariu de milioane pentru Ianis Hagi la Rangers! Cat incaseaza mijlocasul roman de la noua sa echipa 

Transferul definitiv al lui Ianis Hagi la Glasgow Rangers s-a concretizat in urma cu cateva saptamani.

Mijlocasul roman a fost transferat in schimbul a 3.5 milioane de euro de la Genk, dupa ce a impresionat in tricoul lui Rangers, unde a fost imprumutat din iarna. De atunci, Ianis a inscris 3 goluri in tricoul scotienilor si a contribuit decisiv la calificarea in sferturile Europa League.

Prestatia sa i-a facut pe scotieni sa ii achite clauza de reziliere si sa ii ofere un salariu colosal. Conform footballstanfertavern.com, Ianis ar incasa 3 milioane de lire sterline in urmatorii trei ani, ceea ce inseamna ca va castiga 19.200 de lire pe saptamana.

Media salariilor jucatorilor lui Rangers este de 12.500 de lire sterline pe saptamana, respectiv 650.000 de lire pe an. Potrivit sursei, mijlocasul roman ar fi cel mai bine platit jucator al scotienilor.