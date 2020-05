Ianis Hagi, mandru dupa transferul la Rangers! "Stiu ca am dat totul!" Ce spune jucatorul roman dupa ce si-a indeplinit visul

Ianis Hagi este oficial noul jucator al lui Glasgow Rangers si a acordat primul interviu.

Rangers a anuntat oficial transferul lui Ianis Hagi. Jucatorul era imprumutat de la Genk, cu optiune d achizitionare definitiva. Dupa evolutiile sale bune, clubul scotian a decis sa activeze clauza de 5 milioane de euro si sa il transfere definitiv pe Ianis.

Hagi spune ca intotdeauna a dat totul pentru Genk si acum este mandru de reusita sa. "Stiu ca am dat totul la antrenament si la meci, de fiecare data. Altfel nu alegeam acest sport. Eu nu imi reprosez nimic. Daca mai gresesc nu inseamna ca nu am fost profesionist sau nu mi-am dorit.

Meciuri am 19 sau 20 in jumatate de sezon si nu e putin deloc. Dar minutele pe care le am sunt foarte putine si, uitandu-ma la statisticile mele, eu am facut diferenta cat am fost pe teren. Asta a depins de mine, ce a fost pe langa nu mai depinde de mine. Decat sa stau undeva unde nu sunt dorit si simt ca nu pot sa ajut echipa intr-un fel, mai bine merg in alt loc, unde ma simt dorit si apreciat.", a spus Ianis pentru Telekom Sport.

Mijlocasul se simte extraordinar la Rangers, sub comanda lui Steven Gerrard si stie ca totul depinde de el pentru o evolutie cat mai buna a carierei. "Sunt fericit ca sunt la Rangers. Am fost dorit, sunt apreciat, fiecare din club ma intelege ca si jucator si stiu ce sa ceara de la mine. Acum, mingea e la mine.", a mai spus Ianis.