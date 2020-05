Rangers vrea sa mai aduca un roman in langa Ianis Hagi! Ce atac de vis pot avea scotienii! Anuntul momentului

Rangers vrea sa mai transfere un roman.

Rangers a perfectat transferul lui Ianis Hagi. Internationalul roman a fost transferat de scotieni de la Genk si va evolua in continuare pe Ibrox. Pe langa Ianis Hagi, Rangers vrea sa mai transfere un roman. Este vorba de Florin Andone, atacantul celor de la Galatasaray, club de care se va desparti la finalul sezonului.

Florin Andone nu a convins in Turcia. A marcat doar 2 goluri in 8 meciuri, dupa care s-a accidentat si a ratat o parte buna a sezonului. Galatasaray nu va activa clauza de cumparere definitiva a lui Andone, astfel ca internationalul roman va trebui sa se intoarca in Premier League, la Brightn, echipa de care apartine.

In conditiile in care va trebui sa se intoarca la Brighton, e greu de crezut ca se va impune ca titular, astfel ca exista posibilitatea ca Andone sa fie din nou imprumutat, iar una dintre echipele interesate este Rangers, care l-a pus pe lista de posibili inlocuitori pentru atacantul Alfredo Morelos, care ar putea pleca in Premier League, anunta transfermarkt.de, care citeaza presa din Turcia.