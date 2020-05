A dus MANA LA INIMA si le-a vorbit fanilor! Ianis Hagi, declaratia care ii va innebuni pe scotieni! VIDEO: Ce le-a transmis

Hagi e in al 9-lea cer dupa ce transferul la Rangers a fost incheiat!

Ianis le promite 'lucruri mari' fanilor in noul sezon. Hagi Jr. abia asteapta sa joace din nou in fata suporterilor de pe Ibrox. Intr-un interviu acordat Rangers TV, Ianis recunoaste ca a mai avut oferte, dar spune ca prioritatea sa a fost in fiecare clipa transferul definitiv la Glasgow.

"Prioritatea mea a fost Rangers, asta le-am zis si agentilor. Acum, Rangers e singurul lucru la care ma gandesc. Ma bucur ca transferul s-a rezolvat. Abia astept sa-i vad pe fani, sa simt bataia aia a inimii cand marchez un gol. Astept lucruri mari sa se intample sezonul asta", a spus Ianis pentru Rangers TV.

Transfeurl lui Ianis Hagi de la Genk a fost anuntat oficial azi de Glasgow Rangers.