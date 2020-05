Giovanni Becali a dezvaluit cum a plecat Hagi de la Real Madrid. "I-am spus ca noi nu suntem tigani, ca suntem romani mai d-astia asa”

Ioan Becali a povestit motivul pentru care Gheorghe Hagi a parasit gruparea de pe Santiago Bernabeu si cum a ajuns "Regele" la Brescia alaturi de alti jucatori romani.

Mai mult de atat, Giovannni sustine ca lui Hagi nu i se acordau sanse egale cu cele ale colegilor sai.

"Era Mendoza presedinte, a venit acea propunere a lui Brescia, trei-patru romani, antrenorul, Corioni presedinte, prieten de-al meu, hai sa mergem, sa schimbam aerul. Nu ca Gica nu facuse bine acolo, facuse chiar foarte bine, dar era putin marginalizat, era o "cloaca" acolo, o gasca de 5-6 jucatori, si am batut cu pumnul in masa ca vrem sa plecam. Pana la urma, Mendoza s-a calmat, i-am spus ca noi nu suntem tigani, ca suntem romani mai d-aştia asa, ca stau in Germania, ca am si cetatenie germana. Cluburile au tratat si Hagi a ajuns la Brescia. La Brescia, unde n-a avut rezultate exceptionale, dar a facut o pregatire pe care ne-a demonstrat-o la Mondialul din America", a declarat Becali, pentru Robert Nita, intr-un interviu pe YouTube.

Hagi a jucat pentru "los blancos" in perioada 1990-1992. In tricoul lui Real Madrid a strans 80 de aparitii si a inscris 19 goluri. La Brescia a fost antrenat de Mircea Lucescu si a fost coleg cu alti 4 jucatori romani: Lupu, Sabau si Raducioiu.