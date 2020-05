"Tinta lui Lazio!" Ce scrie presa din Italia dupa ce Ianis Hagi s-a transferat definitiv la Rangers

Presa din Italia a reactionat dupa ce Ianis Hagi s-a transferat definitiv la Rangers.

Ianis Hagi a fost transferat definitiv de Rangers de la Genk. Internationalul roman a fost dorit si de Lazio in aceasta vara, insa in cele din urma Rangers a dorit sa il transfere definitiv si va ramane in Scotia. Presa din Italia a reactionat dupa acest transfer si dupa ce Lazio l-a pierdut.

"Tinta lui Lazio, Ianis Hagi, s-a inteles cu cei de la Rangers si a semnat definitiv cu formatia din Scotia dupa ce a jucat acolo sub forma de imprumut.

Internationalul Roman, fiul legendarului Gheorghe Hagi a fost imprumutat la Rangers de la Genk.

'Sunt bucuros sa ma alaturi din nou echipei pentru presezon si sa pot imbraca din nou acest tricou faimos. A existat interes si din partea altor echipe, insa prioritatea mea a fost ma intorc la Glasgow si sa joc pentru Rangers', a spus Ianis Hagi pentru site-ul oficial al lui Rangers.

El a marcat de trei ori in 12 meciuri pentru clubul din Glasgow si ar fi putut sa revina in Serie A, la Lazio, dupa ce a facut parte, in trecut, din lotul Fiorentinei", au scris cei de la Football Italia.