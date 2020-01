A treia oara cu noroc? Ianis Hagi, in fata unei noi aventuri europene, la Glasgow Rangers! Vezi cifrele mijlocasului de la Fiorentina si Genk

Ianis Hagi este in drum spre Rangers pentru a semna cu echipa lui Steven Gerrard.

Va fi a treia aventura din Europa pentru Ianis Hagi, dupa perioadele esuate de la Fiorentina (Italia) si Genk (Belgia). Ianis va pleca in Scotia sub forma de imprumut pana la vara, cu optiune de cumparare in schimbul a 5 milioane de euro.

La Rangers, Ianis va fi antrenat de Steven Gerrard, jucatorul care a scris istorie pe Anfield, in tricoul lui Liverpool.

Ianis Hagi facea primul pas in afara Romaniei in iulie 2016. Atunci, mijlocasul roman era vandut la Fiorentina in schimbul a 2 milioane de euro. In tricoul "violetilor" a prins doar 2 meciuri in Serie A, cu Pescara si Cagliari. Pentru echipa U19 a Fiorentinei, Ianis Hagi a marcat 2 goluri in 6 aparitii.

Dupa esecul din Serie A, Ianis a fost rascumparat in ianuarie 2018 de Viitorul, in schimbul a 2.8 milioane de euro.

Sezonul 2018-2019 l-a propulsat pe Ianis din nou in atentia mai multor cluburi. Dupa 10 goluri reusite in 31 de meciuri in Liga 1 si dupa o semifinala cu echipa nationala a Romaniei la EURO 2019 U21, Ianis a fost cumparat de Genk.

Belgienii au platit in vara trecuta 4 milioane de euro in schimbul mijlocasului. In tricoul lui Genk, Ianis a jucat 19 meciuri, in care a reusit sa marcheze 3 goluri si sa ofere 4 pase decisive. Inceputul parea sa fie promitator, dar pe parcurs Ianis a pierdut din nou echipa si ultimul meci in care a jucat pentru Genk a fost pe 22 decembrie 2019. Nici demiterea lui Felice Mazzu de pe banca lui Genk si numirea lui Hannes Wolf nu i-a priit romanului, acesta fiind in continuare exclus din planurile echipei.

Pentru Ianis urmeaza o noua aventura si o noua provocare in acelasi timp. De data aceasta merge in Scotia, la Glasgow Rangers, pentru a incerca sa se impuna sub comanda lui Steven Gerrard.

Glasgow este pe locul secund in campionatul Scotiei, cu 56 de puncte, la 5 puncte in spatele liderului Celtic si cu un meci mai putin disputat. Glasgow nu a mai luat titlul in Scotia din sezonul 2010/2011, dupa ce in 2012 clubul a fost retrogradat in Liga a 4-a in urma problemelor financiare. 54 de titluri de campioana are Glasgow Rangers, fiind cea mai titrata echipa din campionatul Scotiei.