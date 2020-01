Acum 9 ani erau retrogradati in liga a 4-a din Scotia, acum au sanse reale la titlu! Cine este Glasgow Rangers, echipa la care Ianis Hagi merge sa scrie ISTORIE

Ianis Hagi merge sa se bata laa titlu in Scotia.

Ianis Hagi merge astazi la Glasgow pentru a semna cu echipa lui Steven Gerrard! Mijlocasul va pleca sub forma de imprumut la Rangers, pentru urmatoarele 6 luni!

Scotienii au optiune de cumparare si il pot lua definitiv in vara pentru 5 milioane de euro.

Glasgow Rangers se afla in acest moment pe locul 2 in campionat la 5 puncte de Celtic si pot obtine un nou titlu de campioana dupa 10 ani de pauza. Formatia antrenata de Steven Gerard are in palmares 54 de titluri de campioana in Scotia, 33 de cupe ale Scotiei si 27 de cupe ale ligii Scotiei. Cel mai valoros jucator din lotul celor de la Glasgow Rangers este atacantul Alfredo Morelos (23 de ani) care este cotat la 7,50 milioane de euro, pe transfermarkt.com in acest moment. Lotul celor de la Rangers este cotat in acest moment la 46,20 de milioane de euro.

In 2012, Rangers a fost retrogradata in liga a 4-a din cauza problemelor financiare, insa pas cu pas a revenit in prima liga, iar in acest moment are sanse reale sa castige campionatul in fata celor de la Celtic. Pana in acest moment, trupa lui Gerard a marcat 57 de goluri in campionat, avand al doilea cel mai bun atac si a primit 13, avand cea mai buna defensiva din campionatul Scotiei. Cel mai bun marcator al echipei este atacantul Jermain Defoe cu 13 goluri, iar pe locul al se afla Morelos cu 12 reusite.

Rangers evolueaza si in Europa League si va juca in saisprezecimile competitiei impotriva portughezilor de la Braga. Acestia au reusit sa se califice dintr-o grupa cu FC Porti, Young Boys Berna si Feyenoord.

Ultimul jucator roman carea a evoluat pentru Glasgow Rangers este Dorin Goian, care a ajuns la scotieni in 2011 de la Palermo si a jucat pana in 2013, dupa care a plecat la Asteras Tripoli.