GOOOOOL Stanciu! Reusita senzationala a romanului la Sparta: "Portarul n-a avut nicio sansa". Cum a marcat

Nicusor Stanciu a marcat din nou pentru Sparta si a ajuns la cinci reusite in opt meciuri.

Nicusor Stanciu a marcat in minutul 32 al partidei disputate de Sparta Praga impotriva lui Jablonec.



Stanciu a inscris dintr-o lovitura libera de la 20 de metri, trimitand fara sperante pentru portarul advers.



Romanul are 5 goluri in 8 meciuri la Sparta.