"Muc cel mic, vei fi primul dat afara" Scandal intre omul lui Negoita si cel care promite sa aduca un seic milionar in Romania

Adrian Thiess a dezvaluit astazi ca seicul arab Abdul Jabbar Al Sayegh va veni in Romania pentru a o prelua pe Dinamo in circa 10 zile.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Thiess a anuntat venirea in Romania a unui seic milionar interesat de preluarea lui Dinamo. Actualul presedinte al lui Dinamo, Alexandru David, i-a raspuns, insa, taios!

Alexandru David spune ca nimic din ce spune Thiess nu este adevarat si adauga ca "pentru Dinamo exista alte variante serioase de cumparare".

"Chiar imi era dor de domnul Thiess. Au trecut doua zile de cand nu a mai iesit in presa sa vorbeasca despre Dinamo. Mi-a fost frica sa nu se fi accidentat cu scrumiera. Ce pare sa nu inteleaga acest domn este ca domnul Negoita are o mare responsabilitate atunci cand vine vorba de Dinamo. Vorbim despre unul dintre cele mai importante branduri romanesti, iar acest domn crede ca a iesit la piata.



Domnul Negoita l-a somat de mai multe saptamani sa lase vorbele si sa vina cu persoana interesata sa cumpere, cu nume si prenume. Au trecut saptamanile, iar acum mai e nevoie de 10 zile. Si cum vine, cum cumpara pe loc. Vine, mananca, da un interviu si pleaca cu clubul. Haideti sa fim seriosi si sa lasam prostiile astea", a spus actualul presedinte al lui Dinamo pentru Gazeta Sporturilor.

Alexandru David a mai adaugat ca Thiess nu detine niciun document prin care i se permite sa negocieze in numele lui Dinamo.

Thiess: "David e o mica sluga"

Afacerisul care sustine ca intermediaza vanzarea lui Dinamo a replicat si el dur.

"Domnul David e ultimul in sirul persoanelor cu care trebuie sa discut aceasta vanzare. Dansul e o mica sluga proasta, un mic ziarist mediocru, dar cu valente de sluga perfecta care se incadreaza in profilul slugilor din Vitan Brazesti. Cand va ajunge la 10% din ce am realizat eu, ii voi da replici personale.

(...)

In acest moment exista o singura varianta reala si palpabila in ceea ce priveste salvarea acestui club. Daca stau sa-i raspuns acestui mic muc de David imi ocup prea mult timp.

In alta ordine de idei, ii transmit ca intr-o luna nu va mai fi presedinte la Dinamo. Va fi o satisfactie personala. Daca ar fi fost samurai japonez, pana acum isi facea seppuku", a spus Thiess.