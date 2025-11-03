Gică Hagi e liber de contract, Ianis Hagi joacă la Alanyaspor

Gică Hagi este liber de contract, din iunie 2025, după ce a renunțat la funcția de antrenor principal la FCV Farul Constanța. Apropiații săi spun că acesta este pregătit să revină în antrenorat, prioritățile sale fiind echipa națională a României sau o echipă de club puternică din Europa, cu aspirații importante. Cum ofertele au întârziat să apară, tehnicianul poate fi tentat de un proiect într-un campionat mai exotic, unde i se poate oferi un buget consistent și mână liberă pentru a decide totul pe latura sportivă.



Iani Hagi a fost fără angajament timp de trei luni, după despărțirea de Glasgow Rangers, înainte de a semna cu noua sa formație, Alanyaspor. Deși contractul l-a ajutat să revină în circuitul echipei naționale, atacantul nu poate fi pe deplin satisfăcut de situația de la clubul din Antalya, unde nu a reușit încă să se impună ca un om indispensabil în angrenajul antrenorului Joao Pereira. Internaționalul român a bifat șase prezențe în Super Lig, 1 gol, o pasă decisivă și trei cartonașe galbene, pentru ocupanta locului al zecelea din campionatul turc, în acest început de sezon.



Cei doi ar putea lucra împreună la un club din Emiratele Arabe Unite

Conform informațiilor deținute de Sport.ro, Gică Hagi și Ianis Hagi ar fi în atenția unui club din Emiratele Arabe Unite, aflat în prima parte a clasamentului, pentru un transfer "la pachet". În urmă cu un an și jumătate, "Regele" a mai fost aproape de o mutare în UAE Pro League, fiind reprezentat la negocierile din Dubai de agentul italian Valerio Giuffrida, cel care i-a dus pe Guglielmo Vicario și Radu Drăgușin la Tottenham și pe Artem Dovbyk la AS Roma.



În cele din urmă, Hagi a amânat semnarea contractului, pentru a rămâne în țară încă un an, în scopul predării conducerii tehnice la clubul din Ovidiu către Ianis Zicu și pentru organizarea unor evenimente importante în familie (căsătorie Kira Hagi, căsătorie Ianis Hagi, nașterea primului nepot, botezul lui Giorgios Hagi).



În acest moment, Cosmin Olăroiu (56 de ani) este selecționerul reprezentativei Emiratelor Arabe Unite, iar în UAE Pro League antrenează nume cunoscute din fotbalul european, precum Paulo Sousa (Al Ahli Club), Vladimir Ivic (Al Ain FC), Marino Pusic (Al Jazira) sau Luis Castro (Al Wasl).

Foto - Getty Images

