Ibericii au analizat în detaliu cariera "Regelui" în La Liga, punând accentul pe "păcatul" de a juca atât pentru Real Madrid, cât și pentru FC Barcelona, o mișcare care l-a transformat în ținta fanilor din capitala Spaniei.



"Gheorghe Hagi (Săcele, România, 1965) a fost și continuă să fie cel mai mare talent pe care l-a dat fotbalul românesc. Apogeul carierei sale a coincis cu epoca de aur a naționalei României. [...] Și fotbalul spaniol și-a dat seama de capacitățile sale, devenind una dintre vedetele La Liga în anii '90. A trecut de la idol la personaj negativ la Real Madrid când, după două sezoane în alb, a decis să accepte o ofertă venită de la FC Barcelona.



După ce a pus în balanță argumentele pro și contra ale acestei 'trădări', a decis să accepte propunerea blaugrana. 'Maradona din Carpați', așa cum era deja cunoscut în România [...] a moștenit numărul '10' la FC Barcelona. Schimbarea tricoului s-a consumat în vara lui '96, când a devenit inamicul public numărul unu al madrilenilor", a scris sursa citată.



"Marea lacună a carierei sale"



Spaniolii au remarcat și reversul medaliei: deși a jucat la cele mai mari cluburi, "Regelui" îi lipsește un palmares bogat în Spania.



"Cei care i-au fost fani (n.r. - fanii Realului) au început să-i arate cea mai mare ostilitate în timpul celor două sezoane jucate în blaugrana. Dar nici la Barca nu a avut norocul necesar pentru a atinge cerul în Spania. S-a impus și la mijlocul terenului la catalani, însă problemele fizice i-au afectat continuitatea, iar participarea sa nu a fost suficientă pentru a acoperi cea mai mare lacună a carierei sale: nu a câștigat niciodată campionatul, nici Cupa Regelui, nici Cupa Campionilor (n.r. - cu echipele spaniole)", notează Cadena SER.



Ce scriu spaniolii despre prezentul lui Hagi



Jurnaliștii de la Cadena SER sunt la curent și cu proiectul "Regelui" de la malul mării, amintind de retragerea sa de pe banca tehnică.



"Și astfel, sătul de dezamăgiri în fotbal, a fondat Viitorul în regiunea Constanța în 2009 [...] De pe bancă, Hagi a trăit evoluția echipei sale de la divizia a treia la prima divizie românească, înfruntându-i pe cei mai mari din țara sa. [...] Președinte și antrenor în același timp de mai bine de un deceniu, a reușit chiar să-și 'strecoare' elevii într-o fază preliminară a Conference League, cu echipa sa redenumită Farul Constanța după o fuziune.

Și deși etapa sa ca antrenor s-a încheiat chiar în acest an (2025), când a decis să renunțe la funcție la finalul sezonului 24/25, legătura sa cu terenul de joc rămâne intactă. După cum a anunțat în comunicatul său de adio, Hagi a ales să se concentreze pe sarcinile din cadrul conducerii", au notat spaniolii.

