Chiar și fără internaționalul român, formația antrenată de Joao Pereira s-a impus cu 2-1 și a obținut calificarea în play-off-ul competiției.

Decizia de a-l menaja pe fiul „Regelui” a ridicat semne de întrebare în rândul fanilor, mai ales că Hagi traversa o perioadă bună, cu prestații solide în campionat.

Ianis Hagi, anunțat titular în duelul cu Gaziantep!

Potrivit presei din Turcia, Joao Pereira a preferat să odihnească mai mulți titulari înaintea duelului cu Gaziantep, programat luni, 3 noiembrie, în etapa a 10-a din SuperLig. Printre jucătorii protejați s-a numărat și Ianis Hagi, care este așteptat să revină direct în formula de start.

Alanyaspor ocupă în prezent locul 9 în clasament, cu 12 puncte, și are nevoie de o victorie pentru a urca în prima jumătate a ierarhiei.

Cifrele lui Ianis Hagi în Turcia

Transferat în vară din Scoția, Ianis Hagi s-a adaptat rapid la fotbalul turcesc. În cele 6 meciuri jucate pentru Alanyaspor, mijlocașul ofensiv a reușit un gol și o pasă decisivă.