Se îngroașă gluma! FCSB rămâne fără un titular de bază în campionat

După înfrângerea cu Universitatea Craiova și eliminarea din Cupa României, campioana României a mai primit o lovitură importantă.

Valentin Crețu nu va putea juca în următorul meci de campionat. Fundașul dreapta este suspendat pentru partida cu Metaloglobus București, din cauza cumulului de cartonașe galbene.

Ultimul avertisment a fost primit chiar în meciul pierdut la Craiova, iar regulamentul îl obligă să stea o etapă.

FCSB rămâne fără Vali Crețu pentru meciul cu Metaloglobus

Absența lui Crețu este o problemă serioasă pentru roș-albaștri, deoarece este unul dintre titularii constanți ai echipei. În locul său cel mai probabil va apărea Alexandru Pantea.

Situația este cu atât mai tensionată cu cât FCSB nu își mai permite pași greșiți. Echipa mai are de jucat trei meciuri, cu Metaloglobus, UTA Arad și Universitatea Cluj, iar orice rezultat negativ poate însemna ratarea play-off-ului.