Se îngroașă gluma! FCSB rămâne fără un titular de bază în campionat

Se îngroașă gluma! FCSB rămâne fără un titular de bază în campionat
Problemele continuă pentru FCSB în finalul sezonului regulat. 

După înfrângerea cu Universitatea Craiova și eliminarea din Cupa României, campioana României a mai primit o lovitură importantă.

Valentin Crețu nu va putea juca în următorul meci de campionat. Fundașul dreapta este suspendat pentru partida cu Metaloglobus București, din cauza cumulului de cartonașe galbene.

Ultimul avertisment a fost primit chiar în meciul pierdut la Craiova, iar regulamentul îl obligă să stea o etapă.

FCSB rămâne fără Vali Crețu pentru meciul cu Metaloglobus

Absența lui Crețu este o problemă serioasă pentru roș-albaștri, deoarece este unul dintre titularii constanți ai echipei. În locul său cel mai probabil va apărea Alexandru Pantea.

Situația este cu atât mai tensionată cu cât FCSB nu își mai permite pași greșiți. Echipa mai are de jucat trei meciuri, cu Metaloglobus, UTA Arad și Universitatea Cluj, iar orice rezultat negativ poate însemna ratarea play-off-ului.

Ce șanse are FCSB la play-off

În acest moment, FCSB nu mai depinde doar de propriile rezultate. Conform calculelor realizate de Football Meets Data, campioana are doar 29,9% șanse să termine în primele șase locuri.

În schimb, echipe precum Universitatea Cluj, CFR Cluj și FC Argeș sunt mai bine poziționate în lupta pentru play-off. Mai mult, chiar și FC Botoșani are șanse mai mari decât FCSB, potrivit aceleiași surse. DETALII AICI

