Când a semnat cu Alanyaspor, Ianis Hagi a demonstrat că, la 27 de ani, a considerat că e momentul să pună banii pe primul loc, în detrimentul performanțelor fotbalistice.

Încă din septembrie, de când internaționalul nostru a ajuns în Superliga turcă, la o formație care nu spune nimic, a devenit clar că aspectul financiar a fost prioritar pentru Ianis. Ulterior, dezvăluirile oferite de Sport.ro aici au confirmat pe deplin această variantă.

Astăzi, la două luni după ce a semnat cu Alanyaspor, Ianis Hagi are prea puține motive de satisfacție din punct de vedere fotbalistic. Situația echipei fix asta ne demonstrează.

Ianis Hagi, om de bază într-o echipă mediocră

Astăzi, în Kocaelispor – Alanyaspor, meci din etapa a 10-a, Ianis Hagi a fost, din nou, titular. Din păcate, el a devenit om de vază într-o formație mediocră. Dovadă și faptul că n-a putut împiedica înfrângerea suferită de Alanyaspor. Încă una, de această dată cu scorul de 0-2. Golurile meciului au fost înscrise de Bingol, în minutul 63, și de Dursun, în minutul 88.

La Alanyaspor, Ianis Hagi a evoluat 81 de minute, în timp ce Umit Akdag a fost integralist. Primul a fost notat cu 6,8 de Flashscore, în timp ce Akdag a fost notat cu 6,7. Media echipei a fost de 6,5, potrivit sursei citate.

Așadar, Ianis Hagi s-a ridicat peste media colegilor, având următoarele cifre trecute în dreptul său:

*Acuratețea paselor: 94% (15 din 16)

*Atingeri în careul advers: 1

*Dribbling-uri reușite: 33% (1 din 3)

*Atingeri ale balonului: 39

*Total șuturi: 1

În acest moment, Alanyaspor are o singură victorie în ultimele șase meciuri, în care a mai înregistrat două înfrângeri și trei egaluri. Echipa ocupă locul 8 din 18, având 13 puncte. Lider e Galatasaray cu 25 de puncte.

