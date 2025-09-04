Ianis Hagi a spus lucrurilor pe nume după ce a semnat cu Alanyaspor: „M-am întors acasă”

Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor și a oferit primele declarații în tricoul echipei din Turcia.

Mijlocașul român a rămas liber de contract după despărțirea de Rangers la finele sezonului 2024/2025 și a fost pe radarul mai multor echipei în această vară.

În cele din urmă, Ianis Hagi s-a hotărât să semneze cu Alanyaspor, formație din Turcia.

Ianis Hagi: „M-am întors acasă”

Ianis Hagi a fost vizibil entuziasmat de noul început pe care îl va avea și a declarat că s-a „întors acasă”, făcând referire la faptul că s-a născut în Turcia.

Jucătorul cu 47 de meciuri în naționalei României a explicat că își dorește să își demonstreze valoarea într-un campionatul puternic cum este cel al Turciei.

„În primul rând, m-am întors acasă, unde m-am născut. Sunt foarte fericit, emoționat. E un pas important pentru mine, sunt plin de încredere. Abia aștept să debutez, am venit aici să reprezint clubul, trebuie să vă mulțumesc pentru că ați avut încredere în mine. M-am simțit iubit și dorit din prima clipă. Abia aștept să intru pe teren.  

(n.r. Ce așteptări ai de la acest sezon?) E una dintre cele mai tari ligi din lume, cu multă calitate. Evident, cu echipe puternice din punct de vedere financiar, oamenii investesc bani, sunt pasionați. Are toate ingredientele pentru ca eu să am succes, deci abia aștept. Știu că e o mare responsabilitate să reprezint echipa în campionat și să-mi reprezint familia, de asemenea. Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici. Așa cum am spus, abia aștept să joc și să le arăt oamenilor cine sunt.  

Sunt foarte fericit să joc aici. În această vară am căutat o echipă care să mă vrea, să ajung într-un loc unde pot să joc la cel mai bun nivel al meu. Asta am găsit aici, începând de la conducere, până la staff, m-au făcut să mă simt dorit, deci abia aștept să încep să joc.  

Dacă ar fi să spun doar un lucru despre mine, pentru fani…motivația mea e la cote maxime, sunt un jucător ambițios, iubesc fotbalul mult și vreau să dau 100% în fiecare meci”, a declarat Ianis Hagi, la conferința de presă de prezentare la Alanyaspor.  

În actualul sezon, Alanyaspor a obținut 4 puncte în primele 3 etape din Superlig. Primul meci după pauza pentru jocurile echipelor naționale va fi cel cu Konyaspor, în deplasare, sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 20:00.

  • 130 de meciuri, 20 de goluri și 28 de pase decisive sunt cifrele lui Ianis Hagi la Rangers.
  • 1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Hagi, conform Transfermarkt.
