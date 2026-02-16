Petrolul Ploiești a câștigat cu 2-1 duelul cu FC Argeș, însă partida de pe „Ilie Oană” a fost marcată de un moment tensionat la pauză.

Potrivit Fanatik, antrenorul Eugen Neagoe și-ar fi pierdut complet calmul și ar fi spart o tabla tactică din vestiar.

Neagoe a spart tabla din vestiar la pauza meciului

Tehnicianul ploieștenilor a cedat nervos după o greșeală gravă comisă de elevul său, Dongmo. Faza l-a scos din minți pe Neagoe, care și-a certat dur jucătorii în vestiar.

La un moment dat, nervii au atins punctul maxim. Antrenorul a lovit cu piciorul tabla pe care le explica fotbaliștilor așezarea în teren, iar aceasta s-ar fi spart.

După meci, însă, situația s-a schimbat complet. Petrolul a reușit să întoarcă rezultatul și să câștige cu 2-1, iar Neagoe s-a calmat. Mai mult, tehnicianul s-ar fi oferit să plătească personal tabla distrusă.

La momentul redactării acestui articol Petrolul Ploiești ocupă locul #12 în Superliga cu 28 de puncte. Pentru „Lupii Galbeni” urmează o deplasare dificilă la Cluj împotriva celor de la CFR. Partida se joacă sâmbătă, 21 februarie, nu mai devreme de ora 18:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.