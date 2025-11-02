După ce Ianis Zicu a devenit noul antrenor de la Farul, Gică Hagi s-a îndreptat către academia clubului, acolo unde încearcă să descopere noi talente, spune Ciprian Marica, și el acționar al grupării dobrogene.

Ciprian Marica: "Gică Hagi, la națională sau la o echipă cu aspirații"



În ceea ce privește cariera de antrenor a lui Hagi, Ciprian Marica spune că l-ar vedea pe "Rege" fie în funcția de selecționer al României, fie în cea de tehnician la o echipă de club importantă.



"Gică, deocamdată, se ocupă intens de academie, acolo unde aveam nevoie de un refresh și de mâna lui Gică. El a fost până acum concentrat la nivel de seniori, dar s-a întors să așeze lucrurile la academie.



Sunt convins că își dorește o nouă provocare. Sper din suflet să își găsească ce are nevoie: ori echipa națională, acolo unde îl văd din plin după mandatul lui nea Mircea, ori o echipă cu aspirații.



Nu mi-aș dori să-l pierdem, dar știu cât își dorește Gică o provocare mare. La Farul a reușit: a câștigat campionatul, a jucat în cupele europene. Acum, cred că o provocare pentru Gică ar fi echipa națională", a spus Ciprian Marica.

Hagi a strâns peste 400 de meciuri pe banca echipei sale, FC Viitorul / Farul Constanța. A cucerit de două ori titlul de campion, dar și o Cupă și o Supercupă a României.

