Panichelli poate fi convocat la naționala Argentinei

Joaquin Panichelli este golgheterul la zi al Ligue 1. Atacantul a fost cumpărat vara trecută cu 16.5 milioane de euro de RC Strasbourg, clubul deținut de proprietarii lui Chelsea, și a avut un impact imediat, înscriind de opt ori în primele nouă etape din Franța și surclasându-i pe Mason Greenwood (Ol. Marseille / 7 goluri), Sofiane Diop (Nice / 5 goluri) și Ansu Fati (AS Monaco / 5 goluri).



Evoluțiile excelente și calitățile impresionante au făcut ca presa din Hexagon să speculeze că el ar putea face pasul vara viitoare către Stamford Bridge, iar selecționerul Lionel Scaloni a dispus ca secunzii săi să-l urmărească la partidele viitoare din campionat și din Conference League, în vederea convocării alături de Messi&co.



În stagiunea 2023-2024, sud-americanul a făcut pasul la echipa de seniori a lui Alaves, în perioada în care Ianis Hagi era împrumutat la trupa de pe Mendizorroza. Antrenorul Luis Garcia Plaza a preferat în unele momente să îl introducă în teren pe Panichelli, în detrimentul internaționalului român.



Este fiul fostului fotbalist German Panichelli

Joaquin Panichelli (23 de ani / 190 cm) este născut la Cordoba (Provincia Cordoba) și s-a format la juniorii cluburilor Racing de Cordoba, Belgrano, Atalaya de Cordoba și River Plate. La nivel de seniori a evoluat pentru Alaves B (2023), Deportivo Alaves (2023-2024), Mirandes (2024-2025 / împrumutat) și Strasbourg (2025-prezent).

Poate juca ca atacant și este cotat la 12 milioane de euro. Tatăl său, German Panichelli a fost și el fotbalist la echipe precum Instituto Cordoba, Club Villa Dalmine, Club Blooming, The Strongest și River Plate.



Foto - Getty Images

