GOOOOL Puscas! Romanul a marcat in Cupa Angliei contra lui Sheffield United! Are 4 goluri in ultimele 5 meciuri jucate

George Puscas a reusit un nou gol in Anglia.

Reading a primit vizita lui Sheffield United pentru meciul din sferturile de finala ale Cupei Angliei. Atacantul roman a inscris golul egalarii chiar inainte de pauza, dintr-un penalty facut de George Baldock.

Puscas are 4 goluri in ultimele 5 meciuri jucate si 9 reusite in tot sezonul, el devenind astfel golgheterul echipei in acest sezon.

