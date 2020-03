CUPA ANGLIEI: Chelsea - Liverpool, derby in optimile cupei, de la 21:45 | Toti ochii pe Puscas in Reading - Sheffield, de la 22:00

Urmarim si comentam impreuna meciurile din Cupa Angliei pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si Facebook sport.ro.

Optimile Cupei Angliei au parte de un duel tare in aceasta seara. Chelsea primeste vizita lui Liverpool si Lampard incearca sa ii aplice lui Klopp a doua infrangere consecutiva in toate competitiile. Chelsea vine dupa un egal in Premier League in deplasare la Bournemouth, in timp ce Liverpool a suferit prima infrangere din acest campionat in deplasare la Watford.

In turul campionatului, Liverpool s-a impus pe Stamford Bridge cu 2-1. Cele doua echipe s-au intalnit si in Super Cupa Angliei in acest sezon, cand "cormoranii" s-au impus dupa loviturile de departajare.

Frank Lampard a declarat la conferinta de presa ca se asteapta ca Liverpool sa introduca in teren cel mai bun 11. "Cormoranii" au tratat meciurile de cupa cu lejeritate pana acum si in majoritatea meciurilor au introdus rezervele. La rejucarea meciului cu Shrewsbury, nici macar Jurgen Klopp nu a fost prezent pe banca lui Liverpool:

Jurgen Klopp nu o subestimeaza pe Chelsea si considera ca ambele echipe pleaca cu sanse egale in optimile Cupei.

Cele mai tari 10 goluri marcate de Chelsea impotriva lui Liverpool:

Puscas, pregatit sa marcheze din nou in Reading - Sheffield

George Puscas se lupta pentru un loc in sferturile Cupei Angliei si va primi vizita lui Sheffield in aceasta seara. Atacantul roman a reusit sa inscrie in ultima etapa din Championship, cand Reading s-a impus cu 2-0 pe teren propriu in fata lui Barnsley.

