George Puscas i-a CUCERIT pe fanii lui Reading! Ce au facut suporterii dupa ce atacantul a devenit golgheterul echipei

George Puscas a inscris singurul gol al lui Reading in meciul din Cupa Angliei cu Sheffield United.

Atacantul roman a inscris golul egalizator in meciul cu Sheffield si, desi echipa sa a fost eliminata in prelungiri, fanii au fost in extaz dupa prestatia atacantului roman care a ajuns la 4 goluri in ultimele 5 meciuri jucate.

Acestia i-au compus un cantec lui Puscas, pe care l-au cantat in tribune dupa ce a inscris golul din penalty: "George Puscas, you know, better believe he scores goals!" (George Puscas, stiti, ati face bine sa credeti ca inscrie).

And they say we ain’t got the best home support in the league ... get out of here !!! GEORGE PUSCAS YOU KNOW BETTER BELIEVE HE SCORES GOALS !!! #readingfc pic.twitter.com/7VxGR71B52 — cameron macken (@ronniemac93) March 3, 2020

Tweet George Puscas reading