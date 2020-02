Goool PUSCAS! A marcat dupa 74 de zile pentru Reading! Veste excelenta inaintea meciului cu Islanda

George Puscas a deschis scorul pentru Reading.

Atacantul lui Reading a inceput meciul cu West Brom titular si s-a reintalnit cu golul, dupa o pauza de 3 luni! Ultima data cand inscrisese a fost in luna noiembrie, cand a reusit un hattrick impotriva lui Wigan.



George Puscas a mai jucat, insa prestatiile sale nu au fost deloc pe masura asteptarilor, iar fanii i-au cerut sa plece. Atacantul a deschis scorul pentru echipa sa in meciul cu West Brom, din penalty, in minutul 11.