Puscas, "ratangiul" de serviciu pentru Reading! Antrenorul sare in apararea sa! "Daca cineva rateaza, nimeni nu este de vina"

Reading a fost invinsa cu 2-0, de o contracanditata la promovare, Watford, vineri seara.

Lupta la promovare in Championship este extrem de stransa, iar meciurile sunt din ce in ce mai putine, asa ca fiecare rezultat conteaza. In ciuda evolutiilor mai putin bune de la echipa nationala, Puscas parea ca si-a regasit forma, dupa ce a marcat luni in victoria cu 3-1 in fata celor de la Derby.

Totusi, atacantul nu a reusit sa gaseasca poarta in partida cu Watford, in ciuda mai multor ocazii bune de a marca, insa antrenorul lui Readting, sarbul Veljko Paunovic, a tinut sa subinieze ca aceste lucruri se pot intampla si nu are atacantul nicio vina pentru infrangere. "George Puscas a fost in acelasi loc si luni, cu Derby, si a marcat. Acest grup de jucatori este dintre cele mai bune cu care am lucrat.

Daca cineva rateaza, nimeni nu este de vina. Din contra, voi continua sa incurajez munca echipei. Partea dificila a jocului este rezultatul. Am jucat un fotbal excelent impotriva uneia dintre cele mai bune echipe din campionat. Executia este foarte importanta, azi nu a fost cu noi", a declarat Paunovic la finele partidei. Reading se afla pe locul 6 in Championship in acest moment, ultima pozitie care permite accesul in play-off-ul de promovare in Premier League.

Cu 66 de puncte acumulate dupa 41 de runde, alb-albastrii nu au motive de relaxa pe final de sezon, intrucat la un punct in spate si cu doua meciuri mai putin disputate se pozitioneaza urmaritoarea Bournemouth.