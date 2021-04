GOOOOOOL PUSCAS! Internationalul roman lupta pentru promovarea in Premier League! Cum a marcat

George Puscas a dublat avantajul lui Reading in meciul de pe teren propriu cu Derby County din etapa cu numarul 40 din Championship.

In minutul 57 internationalul roman a urmarit excelent o minge sutata din afara careului de un coechipier si respinsa in fata de portarul advers si a marcat in poarta goala.

PUSCAS !! pic.twitter.com/rAVDgClzrz — Le Football en VOD XXXI (@footballvideop) April 5, 2021

Este al patrulea gol marcat de Puscas in acest sezon de Championship in 17 meciuri. De asemenea, atacantul nationalei Romaniei a reusit si o pasa decisiva.

George Puscas a lipsit destul de mult in acest sezon din cauza unor probleme la muschii inghinali, in urma carora a fost supus unei interventii chirurgicale.

George Puscas a fost inlocuit in minutul 81 cu Lucas Joao care a reusit sa marcheze doar 3 minute mai tarziu. El a stabilit de altfel si scorul final al meciului, 3-1 pentru Reading, dupa ce Lawrence redusese din diferenta in minutul 79.

Dupa aceasta victorie Reading a urcat pe locul 6 in Championship, ultimul care asigura prezenta in playoff-ul de promovare in Premier League.

