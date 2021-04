EXCLUSIV | CTP il distruge pe Puscas dupa eliminare: "Si-a dat cu o caramida in cap! A aruncat cu pietre in colegi!" CTP a vorbit pentru prima oara despre fotbal dupa 10 ani

Cristian Tudor Popescu a renuntat sa mai scrie si sa comenteze fotbal acum mai bine de 10 ani.

A iesit din 'izolare' datorita lui Radoi. Jurnalistul a fost impresionat de schimbarea de stil propusa de Radoi si crede ca selectionerul nu ar trebui schimbat in ciuda infrangerii de la Erevan. Popescu sustine ca niciun antrenor nu ar fi putut schimba destinul jocului dupa eliminarea lui Puscas din final.

"Nu se poate cere tacere dupa ce s-a intamplat. Nationala Romaniei este a romanilor, a tuturor. Oricare dintre noi are dreptul sa-si exprime parerea. Eu n-am mai comentat fotbal de foarte multa vreme, cred ca e un deceniu de cand n-am mai scris despre fotbal. In anii '90 am facut-o, chiar si intre 2000 si 2010. Am scris foarte mult despre fotbalul romanesc, marturie stau colectiile ziarelor Adevarul si Gandul. Am incetat sa comentez in clipa in care n-am avut ce sa vad la echipa nationala. Fotbalul e cel care creeaza rezultatele, asa cred eu.

Rezultate importante pe plan international pot sa dea impulsul echipei, sa aduca bani federatiei, dar aceste rezultate se obtin dintr-un fotbal care sa le genereze. Am spus ca nu am despre e sa scriu, ca nu vreau sa vorbesc despre acest fel de fotbal, indiferent de rezultate.

Am dat peste meciurile astea, incepand cu cele de la tineret, unde era Mirel Radoi. Am vazut altceva, ca Mirel incearca sa schimbe gandirea si fotbalul romanesc. Un lucru extrem de greu, dar necesar, e singura cale prin care echipa Romaniei ar putea sa redevina o echipa cu fata. Ca in expresia: "ba, n-ai fata". Asa cum a fost in 1994! Atunci, Generatia de Aur, cu Iordanescu, Hagi, Dumitrescu, Raducioiu, Dan Petrescu si ceilalti... atunci, Romania era o echipa internationala, mondiala. Fotbalul pe care-l juca putea fi vazut si placut nu numai de catre romani, ci si de alte popoare. Asta cred ca incearca sa faca Mirel Radoi. S-a vorbit de faptul de comeback? Am mai vazut la nationala Romaniei in ultimii 10 ani astfel de reveniri?

Asta arata ca e o echipa cu stil, curajoasa, care arata substanta. Revenirea arata substanta in fotbal. Echipa Romaniei ne-a dat impresia ca n-ar sti sa joace bine decat daca incepe cu 1-0 pentru ea pe tabela. Acum a aratat ca e capabila dupa ce primeste o lovitura dura sa castige cu 3-2. Cu Armenia, golul de 1-0 a fost norocos, cat se poate de norocos. Am avut capacitatea sa marcam doua goluri, al doilea de generic de UEFA Champions League al lui Cicaldau.

S-a intamplat apoi ceva ce nu putea fi prevazut de niciun antrenor din lume. Nu putea nici Mourinho, nici Guardiola sa prevada ca un jucator isi va pierde mintile pentru cateva secunde. Ca si cum ar fi hotarat sa-si dea cu caramida in cap sau sa arunce cu pietre in colegi. Nu e un debutant Puscas, are experienta interna si internationala. Intra in felul acela si ii lasa o urma ca de laba de urs adversarului.

Cum sa prevezi asa ceva? Nicio tensiune, la mijlocul terenului, nu era o faza critica. Si daca era la marginea careului cu mingea la picior respectivul, aproape ca nu renta in situatia in care avea galben puscas sa faulteze ca sa fie eliminat. Ce s-a intamplat in final, nu putea fi prevazut de nimeni", a spus CTP la PRO X.