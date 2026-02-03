Moldovenii trec printr-o situație de criză la echipă și nu au mai câștigat de șase meciuri în campionat.

Leo Grozavu: ”Noi vrem să facem bine pentru cei cu influență mai mare!”

Echipa antrenată de Leo Grozavu a ajuns pe locul șase și, acum, va întâlni campioana en-titre, echipă care are nevoie disperată de puncte pentru a ajunge în play-off și pentru a salva sezonul.

Înaintea meciului, Leo Grozavu s-a arătat revoltat de felul în care au fost programate meciurile celor de la FC Botoșani, iar tehnicianul a mărturisit că nu înțelege motivul pentru care o etapă intermediară a fost programată în luna februarie, în condițiile în care temperaturile sunt foarte scăzute.

De altfel, antrenorul moldovenilor spune că unele echipe din campionat sunt avantajate de programul meciurilor din Superliga.

”Așa am întâlnit și Craiova, cea mai în formă echipă la momentul respectiv. O dată joci la minus 20 de grade, o dată joci cu cea mai bună echipă din campionat. Joci din nou pe foarte frig sau pe un teren la limita practicabilului, joci din nou la o echipă care trebuie să ajungă în play-off ca să nu rateze sezonul.

Trebuie să ne adaptăm la lucrurile astea, nu e ușor, vom lupta până la capăt, vom vedea la final ce am făcut, băieții merită toate aprecierile, pentru că se străduiesc și în condițiile astea. Trebuie să mergem înainte, nu avem de ce ne lamenta, trebuie să facem tot ce e omenește posibil.

De ce nu se joacă în septembrie sau în octombrie toate intermediarele. Anul trecut nu au fost etape intermediare în februarie. Anul ăsta ne-am gândit noi să facem etape intermediare în februarie. Zici că ne uităm pe buletinul meteo să vedem când e mai frig să îi punem pe fotbaliști să joace. Chiar nu se poate.

Știm că la Botoșani iarna e foarte frig. Programăm meciul luni seara la ora 20:00. Cu mari intervenții, am reușit să mai tragem meciul o oră jumate. Eu înțeleg că emisiunile trebuie să transmită, dar nu cu orice preț. Noi vrem să facem bine pentru cei cu influență mai mare. Eu știu cum funcționează lucrurile astea. Cei cu influență își pun meciurile când doresc ei. Noi jucăm numai lunea la 20:30. Când vine vara, jucăm la ora 13:00 sau la 14:00”, a spus Leo Grozavu la Sptfm.ro.

