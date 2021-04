EXCLUSIV | "A scos teancul de 1000 de euro si toti colegii se uitau la el cu invidie!" Reactie de ultima ora a pustiului despre care Puscas a scris in carte: "Am vazut ca ma da exemplu pentru esec"

In cartea pe care a lansat-o recent, fostul oficial FRF Marcel Puscas povesteste o intamplare care ar fi avut loc in Polonia, la o actiune a nationalei U17.

Aflat in perioada junioratului la grupele de juniori ale lui Lazio, Ionut Rus (21 de ani) a prins inclusiv antrenamente cu echipa mare. Guardian l-a inclus in top 100 de fotbalisti nascuti in 2000 la nivel mondial, iar Tuttosport l-a trecut pe lista 'Golden Boy', 'Balonul de Aur' acordat in fiecare an pustilor.

Puscas a scris in cartea "Cum devii fotbalist" despre un presupus caz petrecut la turneul Syrenka Cup. Acolo, Rus si-ar fi socat colegii cu teancul de bancnote din buzunar la plimbarea facuta pentru shopping in ziua libera.

"Copiii au fost sa-si cumpere una, alta. M-am nimerit si eu in magazinul in care au intrat pustii. Niciunul nu avea mai mult de 50 de euro in buzunar. Doar talentatul Rus a scos un teanc de vreo 1000 de euro si dorea sa-si cumpere diverse lucruri.

Toti colegii sai, Manolache, Tucaliuc, Sefer & Comp. se uitau la el cu invidie. S-au adunat toti ciorchine in jurul sau. Rus se mandrea cu experienta fiannciara existenta la acea vreme intre el si colegii sai. Bineinteles ca n-a continuat cu Lazio si a revenit in tara peste doar doi ani. A revenit in Romania, la CFR, unde n-a jucat. A fost imprumutat in Liga a doua, la Turris, si nici acolo n-a jucat, desi exista regula U21. Sper sa-si revina, altminteri va ingrosa randurile talentelor care au murit speranta", a scris Puscas in cartea lui.

Aflat acum in lotul lui Hermannstadt, sub forma de imprumut de la CFR Cluj, Rus a oferit o reactie in exclusivitate pentru www.sport.ro dupa afirmatiile lui Puscas. Goalkeeperul a trimis inclusiv capturi ale conversatiilor prin care cei 3 fotbalisti mentionati de Puscas infirma scenariul prezentat de fostul director de dezvoltare al FRF.

"Legat de afirmatia cum ca as fi scos 'vreo 1000 de euro' intr-un magazin in fata colegilor, vreau sa spun ca nu s-a intamplat niciodata asa ceva. Este o minciuna si o voi proba cu declaratiile colegilor mei. Nu este normal ca acest domn sa se foloseasca de numele meu dupa bunul lui plac. Nu a asistat la o astfel de scena pentru simplul fapt ca ea n-a avut loc niciodata.

Am vazut ca-l intereseaza in mod deosebit cariera mea si ma da exemplu pentru esec. Am ales sa joc in strainatate, in loc sa raman la Centrul de Excelenta pe care il conducea la acea vreme. Intoarcerea mea in tara a fost cauzata de o accidentare care m-a tinut pe bara un an. Cred ca era normal sa se informeze inainte de a face afirmatiile astea dupa ureche", a comentat Rus pentru www.sport.ro.

Sefer, Tucaliuc si Manolache au demontat desfasurarea evenimentelor in versiunea Puscas:

La CFR din 2019, Rus a fost imprumutat la Oradea (6 jocuri) si Turris (11 aparitii), iar in ianuarie a trecut la Hermannstadt, unde e rezerva lui Figueiredo. Goalkeeperul are prezente la nationalele Romaniei U17, U18 si U19. A fost convocat si la U21 de Radoi, fara sa apuce debuteze.