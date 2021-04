Puscas, laudat de antrenorul lui Reading dupa golul reusit contra lui Derby! Ce nota a primit romanul si ce au scris jurnalistii din Anglia 

George Puscas a reusit un gol pentru Reading, in meciul contra celor de la Derby County, incheiat cu scorul de 3-1.

Dupa meci, antrenorul romanului l-a laudat pentru evolutia din aceasta seara: "Sunt foarte bucuros pentru Puscas. Ma ajuta faptul ca el inscrie, am un lot bogat si valoros. Puscas a facut o treaba excelenta azi", a declarat Veljko Paunovic.

Jurnalistii din Anglia s-au aratat si ei impresionati de prestatia lui George Puscas, caruia i-au acordat nota 7.

"Puscas a primit o sansa ca titular, dupa ce Lucas Joao a fost lasat pe banca. Romanul a fost destul de discret in prima repriza, dar a fost omul potrivit la locul potrivit in repriza a doua.

Puscas a dublat avantajul echipei inainte de minutul 60, cu al patrulea gol marcat in acest sezon", au scris cei de la publicatia GetReading.

In urma victoriei cu Derby County, Reading este pe locul 6 in clasamentul din Championship, ultimul care asigura calificarea in playoff-ul competitiei.